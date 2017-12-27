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中油綠能發表會提四大主題　涂醒哲：永續經營須轉型

記者吳晉輝／嘉義報導2017/12/27 17:47
▲中油綠能發表會。涂醒哲表示，盼台灣經濟永續經營、再創榮景。（圖／嘉市府提供，2017.12.27）
▲中油綠能發表會。涂醒哲表示，盼台灣經濟永續經營、再創榮景。（圖／嘉市府提供，2017.12.27）

因應2040年汽車全面電動化及未來世界的趨勢，中油積極轉型，其旗下的煉製及綠能科技兩研究所，今（27）日於煉製研究所國際會議廳舉辦研發成果發表會。會中提出四大訴求，強調「乾淨能源」、「綠色生活」、「安全環境」及「活力健康」，期許能將這些研發成果和業界做聯盟，為產業界加值。

成果發表會涵蓋四大主題，分別是「乾淨能源」透過廢氣變黃金，將過剩的乙炔回收再煉製成高經濟價值的乙烯、另外如球型活性碳將化工製程產生的有機氣體作回收再利用。「綠色生活」3D列印材料應用開發即是將生質材料聚乳酸與生質廢棄物如咖啡、稻桿等煉製成生質類木複合材料，並透過適當比例達到低成本與低能耗的特性。在「安全環境」部分，薄膜廢水回收的技術可應用於當前氣候變遷造成水源不足時的情形。最後在「活力健康」部分，現場展示並說明海洋紅藻的養殖技術，其製作出食品、飼料、醫療保健的原料，也可用於開發保健食品。

中油董事長戴謙表示，台灣經濟發展是以中小企業為核心，未來可和學校結合，以80%的博士量能做發揮。他強調未來中油將轉型成為「台灣中油綠能站」，其中的產能、儲能及用能必須結合社區的力量，並和煉製及綠能科技兩研究所共同來努力。

市長涂醒哲表示，生物科技時代來臨，台灣需要做到永續經營的經濟、環境的保護及清潔的能源。中油需要轉型，不只是賣油。今天成果展示拉到生物科技如藻類的開發應用等，如此把中油的汙染減少，效能提高。

涂市長進一步表示，過去曾和行政院賴清德院長報告集中型能源太危險，他強調分散型發電的重要性，例如將太陽能小型化或可再創榮景的機會。

關鍵字中油嘉義市涂醒哲產業轉型綠能
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