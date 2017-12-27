中油綠能發表會提四大主題　涂醒哲：永續經營須轉型

因應2040年汽車全面電動化及未來世界的趨勢，中油積極轉型，其旗下的煉製及綠能科技兩研究所，今（27）日於煉製研究所國際會議廳舉辦研發成果發表會。會中提出四大訴求，強調「乾淨能源」、「綠色生活」、「安全環境」及「活力健康」，期許能將這些研發成果和業界做聯盟，為產業界加值。

成果發表會涵蓋四大主題，分別是「乾淨能源」透過廢氣變黃金，將過剩的乙炔回收再煉製成高經濟價值的乙烯、另外如球型活性碳將化工製程產生的有機氣體作回收再利用。「綠色生活」3D列印材料應用開發即是將生質材料聚乳酸與生質廢棄物如咖啡、稻桿等煉製成生質類木複合材料，並透過適當比例達到低成本與低能耗的特性。在「安全環境」部分，薄膜廢水回收的技術可應用於當前氣候變遷造成水源不足時的情形。最後在「活力健康」部分，現場展示並說明海洋紅藻的養殖技術，其製作出食品、飼料、醫療保健的原料，也可用於開發保健食品。