雞蛋沒腥味該多好　大裕農牧場做到了

大哥王裕升指出，初期未經訓練的三人，不斷找尋專家、經驗豐富飼養業者，甚至到大學圖書館查詢蛋雞產蛋、疾病學、環境維護、營養補充書籍、飲水供給器、飼料配方、如何轉型有機農地檢驗等相關資料，同時也參照歐盟飼養法，在挑選蛋雞品種為做市場區隔化，故引進法國品種「伊莎」蛋雞，所產的雞蛋色為「粉紅」，令人討喜。

「如果雞蛋沒有腥味該有多好？」因母親的一句話，王裕升、王嗣文、王玎維三兄弟全心投入創立大裕農牧場，雖然每個人已各有職業及專長，但三人一同投入飼養蛋雞，由外行人到了解整個運作，其中的跌跌撞撞。大哥王裕升自退伍留在家鄉從事飼養行業，站在第一線飼養內部生產管理，老二王嗣文退伍後曾從事廣告業工作負責銷售企劃，老三王玎維退伍後於高雄從事百貨業，負責銷售企劃。老三王玎維說，家鄉已有一個築夢平台「農村社區小舖」，期待青年子弟不需要在外奔波，以自身所學用「創新、創意」來打造這片雲林可愛的鄉村。



▲三兄弟累了就躺在雞場草堆中休息，感同身受雞場的環境。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.30）

三人在自家有機農地上以人道養殖模式努力推廣讓更多人知道健康無毒、無腥味雞蛋的產出，以「兵乓球」訓練每隻母雞在訂製產蛋箱內產蛋，而不會隨意在其他空間生產。除此之外，使用天然活菌以人工方式灑在土地上消毒，以活菌分解雞糞以及土地上不殘留毒素，以此維護環境。



▲蛋雞因營養補充足夠的關係，皆能利用梯架跳上二樓高的高度，稱之為「二樓雞」。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.30）

老二王嗣文說，在蛋雞制度管理上，建立環境管理、生產管理、品質管理等制度，每一項管理細節皆以高規格水平執行管理，並以對蛋雞沒有負擔的飼養方式取代過往大量生產的籠飼蛋雞場的情形，讓蛋雞能夠在健全的環境產出健康的雞蛋，大裕農牧場也為延長雞蛋保存期，故每一顆雞蛋皆為「人工擦拭」，維護蛋殼外層的薄膜保護層，常溫保存14天，冷藏保存可達一個月。作為生產者生產更優質安心的產品，消費者則得到的是最安心健康的商品。



▲在自家有機農地上以人道養殖模式努力推廣，讓蛋雞能夠在健全的環境產出健康的雞蛋。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.30）

此外，藉著充分的活動空間，每隻母雞因為營養補充足夠的關係，皆能利用梯架跳上二樓高的高度，我們稱之為「二樓雞」。由此可見，以天然中草藥配方比例(青草、咸豐草、南美水丁香、牛筋草)、天然綠藻、天然益生菌、牛樟芝菌絲體等營養品皆能讓每隻母雞增強抵抗力，促進新陳代謝，減少疾病發生。因此也讓每次產蛋結果，效果顯著。故無論是蛋殼厚實度或蛋白、蛋黃紮實度來說，皆為上等極品。



▲以「兵乓球」訓練每隻母雞在訂製產蛋箱內產蛋，而不會隨意在其他空間生產。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.12.30）

大裕農牧場為讓生態環境能夠保持著生態圈循環，在有機農地上，種植玉米、葉菜類、狼尾草(牧草)等農作物給予食用，讓每隻母雞除了在飼料上獲取營養外，也能在農作物上獲取其他維生素、營養素等。

老三王玎維最後強調，希望由雲林出去的青年子弟們，「家親娘親不如土地親」以這句話來代表我們對從雲林外出打拚子弟的由衷，同時也期待曾在鄉村生長的青年子弟，現今不需要在外奮鬥，而家鄉已有一個築夢平台「農村社區小舖」，希望以自身所學用「創新、創意」來打造這片可愛的鄉村。