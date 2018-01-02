紅隼火箭彈打爆共軍戰車？陸媒：不如叫台灣軍人送死

蔡英文政府上台後首份國防報告書上月26日出爐，民進黨立委王定宇稱國軍正在發展不對稱戰力，國軍步兵只要背著一台紅隼火箭彈，「一個人就可以摧毀一輛坦克」。不過，中國大陸媒體表示，解放軍戰車擁有先進的防禦系統，讓步兵攜帶射程與穿透力不足的紅隼火箭彈企圖攻擊戰車，根本是送死的行為。

根據鳳凰網報導，解放軍96A式戰車配備FY-4反應裝甲，這款中國大陸國產的第二代反應裝甲，採用模塊化結構，可根據不同作戰需要更換不同防護等級的裝甲模塊，增加了戰車在裝甲防護方面的靈活性。加掛反應裝甲後96A式主戰坦克的砲塔正面對動能穿甲彈的防禦能力約為600公厘，對穿甲彈的防禦能力約為1,100公厘。