紅隼火箭彈打爆共軍戰車？陸媒：不如叫台灣軍人送死

蔡英文政府上台後首份國防報告書上月26日出爐，民進黨立委王定宇稱國軍正在發展不對稱戰力，國軍步兵只要背著一台紅隼火箭彈，「一個人就可以摧毀一輛坦克」。不過，中國大陸媒體表示，解放軍戰車擁有先進的防禦系統，讓步兵攜帶射程與穿透力不足的紅隼火箭彈企圖攻擊戰車，根本是送死的行為。
根據鳳凰網報導，解放軍96A式戰車配備FY-4反應裝甲，這款中國大陸國產的第二代反應裝甲，採用模塊化結構，可根據不同作戰需要更換不同防護等級的裝甲模塊，增加了戰車在裝甲防護方面的靈活性。加掛反應裝甲後96A式主戰坦克的砲塔正面對動能穿甲彈的防禦能力約為600公厘，對穿甲彈的防禦能力約為1,100公厘。
解放軍最新型的99式坦克，採扁平砲塔構形，具有極佳的抗彈性。砲塔前的複合裝甲厚度約600公厘，搭配反應裝甲後防護能力相當於800和1000公厘厚的均質裝甲。
根據歷年來中東戰爭經驗，以色列在戰車開始裝配主動防禦系統，用來主動攔截攻擊裝甲車輛的反戰車飛彈或火箭彈，中國大陸也研發出GL5型主動防禦系統，並開始裝配在戰車上。GL5型主動防禦系統可對100公尺距離內目標自動探測和識別，在10公尺範圍內對來襲目標發射攔截彈實施擊傷、擊毀、擊爆。
紅隼火箭彈全名為「紅隼近程反裝甲火箭彈」，穿透力約350至400公厘，因此不論是要穿透96A式或99式戰車，都有相當難度，且最大射程僅有1,500公尺，步兵必須相當靠近戰車才能有攻擊機會，在城鎮作戰中，戰車作戰多半由步兵協同，避免戰車落單遭受攻擊，所以要用步兵持火箭彈攻擊戰車，必須抱著送死，當槍靶子的決心。
▲解放軍99式主力戰車。（圖／環球網）