全台首座師培專業學院 讓教師專注教學

張國恩表示，現在面臨少子化和國際化競爭，未來除了要培養菁英人才，更要提升全民素養，唯有培養一流的中小學師資，才能培養未來一流的人才，因此台師大成立師培學院，將以比教育部更嚴格的標準來要求師培生。

（中央社記者許秩維台北3日電）台灣師範大學成立全台首座培養師資的專業學院，今天正式掛牌，師培學院強調實務經驗，並匯集各系教材教法和實習等專業課程，還能讓教師專心教學，不讓師培因拚研究產生斷層。

張國恩指出，各學院考慮學生競爭力，必須培養各行各業人才，讓學生更有前瞻性和發展性，因此很難將學生集中在師資培育上，現在將師培學院獨立出來，就能用更好的環境制度來培養一流教師。

台灣師範大學師資培育學院院長劉美慧指出，師培教師要花很多時間精力和教學或學生輔導上，但現在高教普遍重研究輕教學，讓人擔心在這樣的氛圍下，會讓師培斷層，因此台師大成立師培學院，讓教師能專心教學，也希望打破教育專業課程與專門課程師資的壁壘分明。

配合師培生「培用合一」的方向，劉美慧指出，遴聘教師將強調實務經驗，要求有中學教學經歷，避免和教學現場脫節，同時匯集各系的教材教法和教學實習等專業課程，另外也會培訓學生到海外實習或見習，未來也將努力通過國際師資認證，希望讓學生有更多元的就業機會。

鄭淵全也提到，師培重視實務，但綜合大學重學術研究，把師培和一般系院放在一起，難免會「格格不入」，他樂見台師大將師培能量聚集在一起；師資培育法通過後，未來師培課程將由各校負責，教育部只負責後端管控，學校有專責單位負責，才能讓課程精進變化。1070103