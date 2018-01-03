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娛樂

黃子佼無酬主持鳳飛飛基金會成立　黃韻玲自曝瘋狂追星史

娛樂中心／台北報導2018/01/03 16:01
▲黃韻玲（右）、黃子佼出席「鳳飛飛慈善基金會」成立。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.3）
▲黃韻玲（右）、黃子佼出席「鳳飛飛慈善基金會」成立。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.3）

「帽子歌后」鳳飛飛於2012年1月3日因肺癌逝世，今日適逢她過世6周年，宣布成立「鳳飛飛慈善基金會」，延續鳳飛飛生前為善不欲人知的愛心。基金會董事長則由鳳飛飛兒子趙彣霖擔任。黃子佼、黃韻玲則無酬現身主持記者會，黃韻玲透露過去曾瘋狂追到鳳飛飛家門外，還獲得一張簽名照。

黃韻玲透露還在國中時，每個星期六放學後都會去追星，只要鳳飛飛換裝，大家就會一窩蜂跑到後台搶摸鳳飛飛頭髮，笑說：「很軟！」而後透過趙詠華，黃韻玲得知鳳飛飛住處，隨即找了同學奔到鳳飛飛家門外，沒想到卻被鳳媽媽勸離：「小朋友快回家！」耐心苦等的黃韻玲最後得到一張鳳飛飛親筆簽名照，樂不可支。


▲黃韻玲（右）、黃子佼出席「鳳飛飛慈善基金會」成立。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.3）


▲黃子佼出席「鳳飛飛慈善基金會」成立。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.3）

鳳飛飛兒子趙彣霖則以VCR的方式，訴盡對於母親的思念，坦言：「很想陪著媽媽，再經歷那些她生命中的公益旅程，只是再也不可能了。」一席話讓人聽了為之鼻酸。趙彣霖也延續鳳飛飛的暖舉，以母親之名成立基金會，盼未來能幫助更多人，讓母親的愛傳承下去。


▲黃韻玲（右起）、大大娛樂總經理李明智、黃子佼出席「鳳飛飛慈善基金會」成立。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.3）

關鍵字帽子歌后鳳飛飛黃韻玲黃子佼
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