黃子佼無酬主持鳳飛飛基金會成立　黃韻玲自曝瘋狂追星史

「帽子歌后」鳳飛飛於2012年1月3日因肺癌逝世，今日適逢她過世6周年，宣布成立「鳳飛飛慈善基金會」，延續鳳飛飛生前為善不欲人知的愛心。基金會董事長則由鳳飛飛兒子趙彣霖擔任。黃子佼、黃韻玲則無酬現身主持記者會，黃韻玲透露過去曾瘋狂追到鳳飛飛家門外，還獲得一張簽名照。

黃韻玲透露還在國中時，每個星期六放學後都會去追星，只要鳳飛飛換裝，大家就會一窩蜂跑到後台搶摸鳳飛飛頭髮，笑說：「很軟！」而後透過趙詠華，黃韻玲得知鳳飛飛住處，隨即找了同學奔到鳳飛飛家門外，沒想到卻被鳳媽媽勸離：「小朋友快回家！」耐心苦等的黃韻玲最後得到一張鳳飛飛親筆簽名照，樂不可支。