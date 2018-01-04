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政治

禁掛五星旗　姚文智提案修法

記者邱明玉 / 台北報導2018/01/04 11:28
▲民進黨立委姚文智4日表示，禁掛五星旗可從修「國徽國旗法」來著手，也就是若有其他國家以不友善、甚至是敵對的態度，禁止或限制我國國旗在其國境內懸掛、張揚或使用，我方就可加以限制。（資料照片／邱明玉攝 ）
▲民進黨立委姚文智4日表示，禁掛五星旗可從修「國徽國旗法」來著手，也就是若有其他國家以不友善、甚至是敵對的態度，禁止或限制我國國旗在其國境內懸掛、張揚或使用，我方就可加以限制。（資料照片／邱明玉攝 ）

有網友在「公共政策網路參與平台」提案，「禁止中國五星旗在台灣公開懸掛、展示、陳列出現」，不過權責機關法務部，以言論自由決議不予採納。對此，民進黨立委姚文智今(4)日表示，可從修「國徽國旗法」來著手，也就是若有其他國家以不友善、甚至是敵對的態度，禁止或限制我國國旗在其國境內懸掛、張揚或使用，我方就可加以限制。

姚文智說，五星旗「可以不禁止，但必須對等，若無法對等，禁止當然合乎原則」。近年來，街頭不斷出現有統派人士揮舞五星旗，高調囂張，且傳出騷擾情事，引發市民反感，才有民眾提案：「禁止中國五星旗在台公開展示」。

姚文智表示，法務部稱這屬於憲法保障人民言論自由範疇，禁止人民懸掛與展示，違背憲法的精神，可以理解。但政府面對此事，不能束手無策。

姚文智主張，這件事的處理，應從修「國徽國旗法」來著手。基於「對等尊嚴」，若有其他國家以不友善、甚至是敵對的態度，禁止或限制我國國旗在其國境內懸掛、張揚或使用，我方就可加以限制。

姚文智說，他已草擬提案修《中華民國國徽國旗法》，增列第15條之1「遇有外國政府禁止或限制我國國旗在其國境內使用者，基於對等尊嚴原則，應限制該國國旗不得於我國國境內使用。其辦法另訂之。」

姚文智表示，「這樣做，法務部不能再打臉了吧？而五星旗的問題，也可迎刃而解了吧。」

關鍵字五星旗姚文智國徽國旗法法務部公共政策網路參與平台
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