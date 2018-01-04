禁掛五星旗　姚文智提案修法

有網友在「公共政策網路參與平台」提案，「禁止中國五星旗在台灣公開懸掛、展示、陳列出現」，不過權責機關法務部，以言論自由決議不予採納。對此，民進黨立委姚文智今(4)日表示，可從修「國徽國旗法」來著手，也就是若有其他國家以不友善、甚至是敵對的態度，禁止或限制我國國旗在其國境內懸掛、張揚或使用，我方就可加以限制。

姚文智說，五星旗「可以不禁止，但必須對等，若無法對等，禁止當然合乎原則」。近年來，街頭不斷出現有統派人士揮舞五星旗，高調囂張，且傳出騷擾情事，引發市民反感，才有民眾提案：「禁止中國五星旗在台公開展示」。