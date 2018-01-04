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娛樂

小嫻首度公開露面　談婚變：我問心無愧

娛樂中心／綜合報導2018/01/04 14:53
▲小嫻表示面對婚變風波中的流言蜚語，她問心無愧，希望所有的怨恨在無聲中消化掉。（圖／記者林柏年攝 , 2018.01.04）
▲小嫻表示面對婚變風波中的流言蜚語，她問心無愧，希望所有的怨恨在無聲中消化掉。（圖／記者林柏年攝 , 2018.01.04）

小嫻、何守正婚變的消息在先前鬧得風風雨，雙方親朋好友互相指責對方，讓整起事件越演越烈，而女主角小嫻終於在今（4）日出席公開活動，受訪時被問到關於婚變一事，她輕描淡寫的表示，「就讓它平息吧！」

婚變後，小嫻首度露臉公開活動，許多媒體立刻追問關於婚變的消息，看起來消瘦不少的小嫻氣色卻相當好，她露出微笑，有耐心地一一解答，並提到如憲哥、胡瓜哥所言，其實什麼都不需要多說，只想多講一些好話，「都是去年的事情了，要慢慢往前走。」至於其他離婚細節，她則交給律師，不打算多做回應。

婚變後傳出許多流言蜚語，小嫻持正面的態度說：「我問心無愧，那些流言不要去理會，爸爸曾跟我說『所有的怨恨在無聲中消化掉。』我覺得這句話很不容易，我會朝著這方向前進。」她也坦言這些都是去年的事情了，所以不想多做回答，「過去的事情讓它過去。」


▲小嫻與何守正婚變後，首度出席公開活動，接受訪問。（圖／記者林柏年攝 , 2018.01.04）

至於今年有什麼展望，小嫻樂觀地提到，她要去嘗試不敢去嘗試的東西，回歸到演藝事業本分，當記者問到會不會想要有新戀情？小嫻尷尬的說：「現在沒心情。」對於先前「醫師娘」的爆料，小嫻不但沒有出口反擊，反而淡定的感謝：「沒有關係啦！我覺得這是一個誤會，應該只是文字上的筆誤，沒關係都過了。」

關鍵字小嫻婚變何守正
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