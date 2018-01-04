小嫻首度公開露面　談婚變：我問心無愧

小嫻、何守正婚變的消息在先前鬧得風風雨，雙方親朋好友互相指責對方，讓整起事件越演越烈，而女主角小嫻終於在今（4）日出席公開活動，受訪時被問到關於婚變一事，她輕描淡寫的表示，「就讓它平息吧！」

婚變後，小嫻首度露臉公開活動，許多媒體立刻追問關於婚變的消息，看起來消瘦不少的小嫻氣色卻相當好，她露出微笑，有耐心地一一解答，並提到如憲哥、胡瓜哥所言，其實什麼都不需要多說，只想多講一些好話，「都是去年的事情了，要慢慢往前走。」至於其他離婚細節，她則交給律師，不打算多做回應。

婚變後傳出許多流言蜚語，小嫻持正面的態度說：「我問心無愧，那些流言不要去理會，爸爸曾跟我說『所有的怨恨在無聲中消化掉。』我覺得這句話很不容易，我會朝著這方向前進。」她也坦言這些都是去年的事情了，所以不想多做回答，「過去的事情讓它過去。」