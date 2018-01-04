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台中市空品不良　化學公司違法操作遭停工

記者柳榮俊／台中報導2018/01/04 15:37
▲台中市空品普遍不良，環保局針對各大汙染源強力稽查。（圖／環保局提供 , 2018.1.4）
▲台中市空品普遍不良，環保局針對各大汙染源強力稽查。（圖／環保局提供 , 2018.1.4）

台灣西半部地區今(4)日空品普遍不良，為避免空品持續惡化，台中市政府環保局一早即啟動應變作業，要求中火及中龍鋼鐵、永豐餘清水廠、正隆后里紙廠等大型汙染源立即降載，並針對各固定汙染源加強稽查，共查獲4處建築工地及1處煤碳堆置區未符合空汙法；另查獲大肚天弘化學公司違法操作，環保局已依法告發處分，並予以停工處分。

環保局表示，今日台灣西半部地區空品均不良，市府除通知中火啟動降載減排，也通知各大企業自主減排達12家，包括台灣菸酒台中酒廠、東陽穀物、中港砂石、中龍鋼鐵、中聯南堤廠、廣源造紙、永豐餘清水廠、味丹沙鹿第一工廠、台玻台中廠、台玻平板三場、正隆后里分公司及台灣佳能北環新廠，統計削減總懸浮微粒(TSP)554公斤、硫氧化物(SOX)1,927公斤、氮氧化物( NOX)3,563公斤、揮發性有機化合物(VOC)276公斤。

同時，環保局針對各大汙染源強力稽查，查獲台灣煤碳廠內煤碳堆置區未採行有效空汙防制措施，且道路及出入口有明顯色差，已涉違反空汙法第23條規定，現場逕予告發，將處10萬元罰緩，並命限期改善；另外，大肚區天弘化學公司台中分廠的草酸製造程序未依規取得空汙操作許可逕行操作，已依違反空汙法第24條告發處分，並命其停工。

在重大營建工程查處方面，包括僑馥建築經理股份公司住宅新建工程、遠揚建設鑫港尾段新建工程、太子W時代新建工程、佳福建設股份公司集合住宅新建工程等四處工地，清潔車輛未依規定進出，使出入口及周邊道路有汙染情事，均依規予以告發處分。

環保局長白智榮表示，空汙季期間，業者對各製程操作或設備維護應更加謹慎小心，減少突發狀況，造成空氣品質額外負荷，環保局會加強執法密度，業者切勿以身試法。

預估此波空汙在今晚高壓東移風力增強下，將有助於汙染物擴散，提醒市民，空品不良期間隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

關鍵字空品中火空氣汙染空汙法
工程進度超前　竹北國運中心增植栽花毯節融入環保　特展環保藝術作品

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