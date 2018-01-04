思覺失調迷途快車道　警人臉辨視系統助返家

台中市大甲分局泰安派出所警員薛凱全，3日11時接獲報案，后里區三豐路與福美路有一名男子從3日凌晨1時許開始就逗留該路口，警員薛凱全火速趕至現場並快車道旁尋得該名男子，由於快車道往來之車輛車速極快，薛姓員警惟恐該名男子致生危險，警方立即將該男子帶往一旁安全處查證身分並詢問是否需要警方協助。
薛員向該名男子查證溝通時，發現男子神情慌張無法正常言語表達，只約略口述姓林，年籍資料均不記得，忘記自己正確之住址，不記得自己從何時由家裡出門，只記得從家門騎機車出門要去上課後，便找不著回家的路。薛員立即利用新型之警用行動載具「人臉辨視系統」查詢、核對及逐一比對相關資料，終於正確地查出該男子之身份，為林姓男子(男、68年次、大里區人)。經薛員細心觀察，發覺林姓男子好像許久未進食且雙手發抖，林姓男子才脫口道出肚子好餓、好口渴，薛員至便利超商購買排骨便當及礦泉水給予林姓男子，並請一同返回派出所充饑休息並通知其家屬帶回照顧。
據林姓男子之兄至泰安派出所辦理撤尋時表示，林男平日之生活均正常，然於2日上午8時由大里區家出門後，迄3日中午12時仍未返家亦無音訊，因林男患有思覺失調症並領有身心障礙手冊，家人十分之擔心其安危，隨即至鄰近派出所報案，所幸適時得到大甲分局泰安派出所通知於后里區泰安里尋獲林男，林姓男子之兄對於警方協助迷途離家約30公里林姓男子順利找到回家的路，當場向警方表達無限感謝之意。
薛姓警員表示，「為民服務是身為人民保姆的職責，自己只是將心比心，將分內工作做好，為需要警方協助之民眾，盡一己之綿力」，並表示工欲善其事，必先利其器，運用科技利器警用行動載具人臉辨視系統，「科技」能帶你回家。