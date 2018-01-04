思覺失調迷途快車道　警人臉辨視系統助返家

台中市大甲分局泰安派出所警員薛凱全，3日11時接獲報案，后里區三豐路與福美路有一名男子從3日凌晨1時許開始就逗留該路口，警員薛凱全火速趕至現場並快車道旁尋得該名男子，由於快車道往來之車輛車速極快，薛姓員警惟恐該名男子致生危險，警方立即將該男子帶往一旁安全處查證身分並詢問是否需要警方協助。

薛員向該名男子查證溝通時，發現男子神情慌張無法正常言語表達，只約略口述姓林，年籍資料均不記得，忘記自己正確之住址，不記得自己從何時由家裡出門，只記得從家門騎機車出門要去上課後，便找不著回家的路。薛員立即利用新型之警用行動載具「人臉辨視系統」查詢、核對及逐一比對相關資料，終於正確地查出該男子之身份，為林姓男子(男、68年次、大里區人)。經薛員細心觀察，發覺林姓男子好像許久未進食且雙手發抖，林姓男子才脫口道出肚子好餓、好口渴，薛員至便利超商購買排骨便當及礦泉水給予林姓男子，並請一同返回派出所充饑休息並通知其家屬帶回照顧。