獲NASA高度肯定　漢翔贈成大真空硬焊以及膠合型架

成大與漢翔公司產學合作，參與諾貝爾獎得主丁肇中院士主導的國際合作高能物理實驗，升級太空探測器AMS-02散熱器，106年11月交運，日前NASA特頒感謝狀，推崇漢翔與成大團隊在我國太空產業上的卓越貢獻與表現，漢翔也將製作散熱器特別開發的輔助工具「真空硬焊以及膠合型架」捐給成大機械系。

成大機械系主任楊天祥表示，「真空硬焊以及膠合型架」可以讓學生從實例中與學理對照，另外，成大的學生也有必要了解實務精密焊接，未來進入業界設計或開發精密工具，更能掌握關鍵點。

漢翔人員指出，散熱器由多個物件組成，每個物件放置都要精準定位，製程中有的需要膠黏合，有的要焊接，稍有滑動都可能失去精準度，「型架」是輔助製造散熱器的工具，讓製程沒有任何偏移，達到精準定位的要求。