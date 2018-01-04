獲NASA高度肯定　漢翔贈成大真空硬焊以及膠合型架

成大與漢翔公司產學合作，參與諾貝爾獎得主丁肇中院士主導的國際合作高能物理實驗，升級太空探測器AMS-02散熱器，106年11月交運，日前NASA特頒感謝狀，推崇漢翔與成大團隊在我國太空產業上的卓越貢獻與表現，漢翔也將製作散熱器特別開發的輔助工具「真空硬焊以及膠合型架」捐給成大機械系。
成大機械系主任楊天祥表示，「真空硬焊以及膠合型架」可以讓學生從實例中與學理對照，另外，成大的學生也有必要了解實務精密焊接，未來進入業界設計或開發精密工具，更能掌握關鍵點。
漢翔人員指出，散熱器由多個物件組成，每個物件放置都要精準定位，製程中有的需要膠黏合，有的要焊接，稍有滑動都可能失去精準度，「型架」是輔助製造散熱器的工具，讓製程沒有任何偏移，達到精準定位的要求。
成大物理系楊毅助理教授透露，NASA原本設計了一套輔助的型架設計圖給漢翔，但漢翔評估，本身有足夠能力設計出更符合製作散熱器所需的型架，在NASA同意下重新設計與開發型架，成果獲得NASA高度肯定。
捐贈典禮在成大機械系館三星講堂舉行，蘇慧貞校長致贈感謝獎牌給漢翔董事長廖榮鑫，隨後一行人為型架揭幕，成大副校長陳東陽、研發長謝孫源、前副校長顏鴻森、工學院長李偉賢、理學院院長陳淑惠等成大師生，漢翔副總杜旭純、副總何保華、陳宗鴻主任、王欽漢處長等在場觀禮。
蘇慧貞指出，成大要積極探索、發展進入太空所需的相關技術與科學，與漢翔合作的AMS-02計畫，展現出成大與漢翔，共同的遠大的目標，在太空中也有成大的標記。
散熱器等相關物件，已在106年11月運送到德國及義大利測試及組裝，之後將飛上太空，安裝在國際太空站AMS-02探測器上，讓AMS實驗可以持續運行至2024至2082年，收集更多宇宙射線來解答宇宙大爆炸的奧秘。