柯有倫邀8隻萌犬助陣甜唱〈巧柯力〉　融化「她」的心

「冒險男聲」柯有倫新專輯《飛》聲勢一飛沖天，陽剛味十足的他，過去在專輯裡豔福不淺，總能邀集不少女神跨刀對唱，凸顯了鐵漢柔情一面，包括莫文蔚〈愛死你〉、林明禎〈My only love〉、安心亞〈解放浪漫〉等經典愛戀合唱曲。這次在浪漫冬日，他再度推出浪漫情歌強打〈巧柯力〉，並邀請同門師妹汪小敏對唱、擔綱MV女主角，兩人成為全新螢幕情侶檔。

柯有倫、汪小敏在MV中扮演熱戀情侶，更請來超萌「嘉賓」助陣，8隻幾個月大的狗狗大軍，讓現場充斥著一片歡樂，光是一幕「柯汪CP」要與八隻小狗同框對嘴畫面，就夠人噴飯笑料百出。尤其八隻小狗活蹦亂跳、拔腿狂奔，就算兩人有4隻手也難敵這群失控的萌狗大軍，不過卻讓愛狗的兩人，顧不得工作在身在現場又是抱抱又是親親，連汪小敏也忍不住甜喊：「他們太靈活、太跳了，拍MV大部份時間都用來管狗，根本沒在管自己對嘴或是怎樣的，太奇妙了。」