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即時跑馬燈前球王穆雷傷勢不見好轉　缺席澳網柯有倫邀萌犬助陣甜唱　融化她的心理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
娛樂

柯有倫邀8隻萌犬助陣甜唱〈巧柯力〉　融化「她」的心

記者吳雨婕／綜合報導2018/01/04 17:22
▲柯有倫與汪小敏甜蜜合唱〈巧柯力〉，柯有倫大讚對方的歌聲棒、演技好。（圖／種子音樂提供 , 2018.01.04）
▲柯有倫與汪小敏甜蜜合唱〈巧柯力〉，柯有倫大讚對方的歌聲棒、演技好。（圖／種子音樂提供 , 2018.01.04）

「冒險男聲」柯有倫新專輯《飛》聲勢一飛沖天，陽剛味十足的他，過去在專輯裡豔福不淺，總能邀集不少女神跨刀對唱，凸顯了鐵漢柔情一面，包括莫文蔚〈愛死你〉、林明禎〈My only love〉、安心亞〈解放浪漫〉等經典愛戀合唱曲。這次在浪漫冬日，他再度推出浪漫情歌強打〈巧柯力〉，並邀請同門師妹汪小敏對唱、擔綱MV女主角，兩人成為全新螢幕情侶檔。

柯有倫、汪小敏在MV中扮演熱戀情侶，更請來超萌「嘉賓」助陣，8隻幾個月大的狗狗大軍，讓現場充斥著一片歡樂，光是一幕「柯汪CP」要與八隻小狗同框對嘴畫面，就夠人噴飯笑料百出。尤其八隻小狗活蹦亂跳、拔腿狂奔，就算兩人有4隻手也難敵這群失控的萌狗大軍，不過卻讓愛狗的兩人，顧不得工作在身在現場又是抱抱又是親親，連汪小敏也忍不住甜喊：「他們太靈活、太跳了，拍MV大部份時間都用來管狗，根本沒在管自己對嘴或是怎樣的，太奇妙了。」


▲柯有倫、汪小敏與8隻萌犬一起拍攝〈巧柯力〉MV。（圖／種子音樂提供 , 2018.01.04）

克服狗狗大軍後，立刻要進入甜蜜蜜的戲碼，一開始兩人對看稍有羞澀，汪小敏甚至有些不習慣地說：「因為我沒有拍過這麼甜的MV，我的MV過去都是比較悲慘的。」但拍到最後終於如漸入佳境，同是演員身份的柯有倫也忍不住大讚她是非常專業的演員，讓汪小敏笑說：「 你真的嘴好甜，我心都化了，像吃了巧克力一樣！」


▲柯有倫（右）這次與汪小敏合作浪漫歌曲〈巧柯力〉。（圖／種子音樂提供 , 2018.01.04）

關鍵字柯有倫汪小敏巧柯力
男星攜手弟弟演出　大災難家超搞笑

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