我是廣告 請繼續往下閱讀

清明連假不想再出國了！台灣「成年人行程」玩爆4天

在30歲後度過連假的方式越來越偏室內，「完全沒辦法唱歌喝酒、出國暴走」，雖然行程越來越宅，但反而更加充實又舒服

▲過去有女網友在Dcard提到，表示隨著年紀增長，在30歲後度過連假的方式越來越偏室內，很少考慮在連假出國遊玩了。（圖／機場公司提供）

連假機場塞爆又遇春雨！「成年人玩法」躺平最爽

▲2026年清明連假第一天引發出國人潮，預估桃園機場單日出境旅運量高達16.2萬人次，雖然不是歷史第一，卻是清明連假歷史新高。（圖／機場公司提供）

▲許多人認為連假機場人潮爆滿、機票住宿價格翻倍，寧願選擇在家追劇、睡覺來達到「真正地放鬆」，不只省錢還能花更多時間在自己身上，避免因「收假症候群」和旅行帶來的疲勞。（示意圖／Pexels）

2026清明連假從4月3日開始，今（5）日正式進入連假第三天，不少人運用假期選擇出國遊玩，或是前往熱門景點踏青。過去還有超過30歲的網友提到，隨著年齡增加不會再安排連假出國、喝酒唱歌等聚會，反而希望安排時間好好規劃生活。過去有女網友在Dcard提到，表示隨著年紀增長，，可以選擇更加好好生活，包括染新髮色、斷捨離、睡到飽、整理手機相簿、按摩追劇或打掃家裡等。雖然行程看似普通又平常，但卻是許多人得來不易的休閒時光。連假「成年人行程」也引發台灣人共鳴，大讚認為「我30歲也完全不想出門，現在的快樂就是睡爆」、「連假就是先睡飽再說，起床耍廢一下滑個手機」、近年來每到連續假期總會引起出國潮，2026年清明連假當然也不例外，第一天桃園機場單日出境旅運量預估高達16.2萬人次，雖然不是歷史第一，卻是清明連假歷史新高。但在台灣還是有一票人以不同方式享受假期，他們不想出門人擠人，只想逃避人群，「大概就是當個躺平族吧，偶爾也想過個完全不工作的連假」、「沒安排比較好，到處都會塞車」。加上清明連假第二天剛好遇上最強春雨，昨日全台各地都降下超強雷雨，暴雨甚至重創苗栗縣地區，天氣不穩定也讓一票人出門意願大減。綜合民眾看法，許多人認為連假機場人潮爆滿、機票住宿價格翻倍，寧願選擇在家追劇、睡覺來達到「真正地放鬆」，不只省錢還能花更多時間在自己身上，避免因「收假症候群」和旅行帶來的疲勞，也能享受更加生活慢活步調，比任何旅遊都更療癒身心。