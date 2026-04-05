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▲張凌赫拍攝《歸鸞》的路透照，近日在微博瘋傳。（圖／微博@WildBluebell·張凌赫、微博@MAMORU·張凌赫）

中國男星張凌赫因在古裝劇《逐玉》中，飾演「武安侯」謝征爆紅。而目前他已進入新劇組，拍攝古裝劇《歸鸞》，再度飾演將軍，他這次還為角色特地增重8公斤。近日路透裝曝光，只見身材看起來更加壯碩的張凌赫，穿著白色孝服，眼神透露出悲傷，從照片就能感受到滿滿破碎感，帥度超越《逐玉》的路透照，也火速在微博瘋傳。張凌赫近日拍攝《歸鸞》的路透照在微博瘋傳，只見穿著白色孝服的他，頭上還綁著一條白色頭帶，幾根頭髮夾雜著白髮散落在臉上，眼神悲傷的看向前方，展現出滿滿的破碎感。網友猜測這場戲，是在拍攝張凌赫劇中飾演的蕭厲母親過世的場景。除此之外，張凌赫身穿黑色軍服的照片也曝光，增肌8公斤看起來更為壯碩，氣勢也顯得非常凌厲。張凌赫新劇路透照瘋傳後，也引發許多討論，「氛圍感滿滿，也太美了吧」、「破碎感拉滿了」、「有的人站在那裡就是畫」、「這根本是古裝天選之人」，大讚他超適合古裝扮相。《歸鸞》改編自同名小說，由張凌赫、林允主演，講述被譽為「第一美人」的亡國翁主溫瑜（林允 飾），遭販賣為奴後，意外被地痞蕭厲（張凌赫 飾）救下。溫瑜想借兵報仇，蕭厲則助她剷除逆賊裴頌（古子成 飾）。蕭厲更是一路從市井小民崛起，晉升為將軍，再成為割據一方的魏王。隨著兩人權力登頂，身分差異帶來的危機感也隨之增加。蕭厲與溫瑜也從互相利用到攜手並肩，蕭厲一路從地痞逆襲成魏王，與溫瑜在亂世中共同平定天下，演繹一段既虐心又熱血的雙強權謀愛情故事。