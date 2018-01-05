NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
運動總覽棒球籃球綜合世大運研討會網頁遊戲
即時跑馬燈鮮奶領漲　重要民生物資漲幅3年高90秒搞懂移動迷宮　關鍵人物是她酒饕快來！台酒推出限量燈會紀念酒
運動

中華職棒／擺脫調動棒次的掙扎　藍寅倫選球更好了

記者黃建霖／台中報導2018/01/05 17:00
▲藍寅倫。（圖／黃建霖攝）
▲藍寅倫。（圖／黃建霖攝）

藍寅倫去年季中傷癒歸隊，改打第一棒繳出亮眼成績，最終也幫助球對成功奪冠。而在球季結束後，他也沒有就此停下訓練和學習，今(5)日來到台中洲際棒球場，和隊友們一起接受Mike Ryan教練的指導，他也期許自己能從中學到一些東西。

在享受完封王的喜悅後，藍寅倫在休季很快就繼續展開訓練，以讓自己保持著狀態，今天來到打擊營，他表示希望能找到一些對自己有用的東西，來加強自己打擊的技巧。

「打擊是失敗率很高的運動。」藍寅倫指出，在這裡學到的東西有沒有用看個人，每個人喜愛的打擊方式和想法都不一樣，不過他認為多看看、多學學沒什麼不好，能補上自己不足的地方那就是不錯的收穫。

而對於即將到來的春訓，藍寅倫表示想要慢慢來調整，不要衝太快，重心放在身體協調性和維持健康的身體狀態，畢竟有好的身體才有打出成績的本錢。

去年嘗試擔任球對的開路先鋒，結果打出驚奇的表現，也補上了球隊陣中幾名快腿因傷缺陣的空缺，不過這一切並不容易。藍寅倫表示自己也有過掙扎，因為是第一個上去打的，所以要去看對方的球路，還要更冷靜地來選球，結果反而讓自己綁手綁腳。

不過在經過一段時間的適應後，他也慢慢戰勝了心魔，逐漸能拿捏上壘任務和追求長打之間平衡，也開始打出好成績。此外，自己的選球也更好了，這可能對他來說是一個意外的收穫。

吸收中信兄弟棄將？　獅隊：不考慮

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan