中華職棒／擺脫調動棒次的掙扎　藍寅倫選球更好了

藍寅倫去年季中傷癒歸隊，改打第一棒繳出亮眼成績，最終也幫助球對成功奪冠。而在球季結束後，他也沒有就此停下訓練和學習，今(5)日來到台中洲際棒球場，和隊友們一起接受Mike Ryan教練的指導，他也期許自己能從中學到一些東西。

在享受完封王的喜悅後，藍寅倫在休季很快就繼續展開訓練，以讓自己保持著狀態，今天來到打擊營，他表示希望能找到一些對自己有用的東西，來加強自己打擊的技巧。

「打擊是失敗率很高的運動。」藍寅倫指出，在這裡學到的東西有沒有用看個人，每個人喜愛的打擊方式和想法都不一樣，不過他認為多看看、多學學沒什麼不好，能補上自己不足的地方那就是不錯的收穫。