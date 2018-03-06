好羨慕　全台最旺姊妹在這　輪流刮出百萬頭獎

台灣彩券公司今年春節推出應景刮刮樂「百萬年終獎金」，共有100個頭獎100萬元，而截至3月5日為止，已被刮出20個頭獎，其中有位年約50歲婦人，因日前自己的姊姊刮中了「百萬年終獎金」頭獎100萬元，想說也來試試手氣，隨意挑了1張，刮前還拜一下店裡供奉的土地公，沒想到也被她刮中百萬元頭獎，可說是全台最旺的姊妹。

位在桃園市蘆竹區來就富彩券行轉述，這位百萬頭獎得主是年約50歲的婦人，因為不久前自己的姊姊在蘆竹區投注站刮中「百萬年終獎金」頭獎100萬元，想說也來試試手氣。當天婦人買完菜去附近的投注站隨意挑了1張，在刮開前還特別拜了一下店裡供奉的土地公希望能中大獎。