好羨慕　全台最旺姊妹在這　輪流刮出百萬頭獎

台灣彩券公司今年春節推出應景刮刮樂「百萬年終獎金」，共有100個頭獎100萬元，而截至3月5日為止，已被刮出20個頭獎，其中有位年約50歲婦人，因日前自己的姊姊刮中了「百萬年終獎金」頭獎100萬元，想說也來試試手氣，隨意挑了1張，刮前還拜一下店裡供奉的土地公，沒想到也被她刮中百萬元頭獎，可說是全台最旺的姊妹。
位在桃園市蘆竹區來就富彩券行轉述，這位百萬頭獎得主是年約50歲的婦人，因為不久前自己的姊姊在蘆竹區投注站刮中「百萬年終獎金」頭獎100萬元，想說也來試試手氣。當天婦人買完菜去附近的投注站隨意挑了1張，在刮開前還特別拜了一下店裡供奉的土地公希望能中大獎。
原本刮開時，婦人還以為自己看錯了，經店家確認後果真刮出頭獎100萬元，婦人開心的說她們家今年真旺，謝謝土地公保佑，也包了6000元紅包要給店家沾沾喜氣，店家也立刻將這筆錢捐款出去。
來就富彩券行也透露，大年初九有燕子飛到店裡來，沒想到隔了6天就有客人刮中100萬元，冥冥之中和婦人隨意挑選的69號不謀而合，相當神奇。
此外，位在台中市神岡區的明泰彩券行也透露，該店店長最近一直興起要去拜土地公的念頭，想藉由神明的保佑讓店裡的生意可以更旺，於是準備鮮花素果，誠心誠意地參拜土地公，後來回到店裡和同事分享時，才發現自己拜成媽祖而不是土地公，當店長還在懊悔自己怎麼這麼糊塗拜錯了神明之際，此時店裡1名年紀約2、30歲的男性客人竟尖叫驚呼：「我刮中100萬了嗎？」沒想到客人真的刮出百萬頭獎，也讓店長覺得神明實在相當靈驗。