NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
財經總覽產業動態理財基金投資職場新視界權證專家
即時跑馬燈金融科技應用夯　長期成長趨勢不變托老中心缺交通車　他一口氣捐3輛500M飆網換到凱擘只要$799
財經

好羨慕　全台最旺姊妹在這　輪流刮出百萬頭獎

記者顏真真／台北報導2018/03/06 10:59
▲根據桃園市蘆竹區來就富彩券行轉述，有位年約50歲婦人，因姊姊刮中「百萬年終獎金」頭獎100萬元，也來試試手氣，隨意挑了1張，刮前還拜一下店裡供奉的土地公，沒想到也被她刮中百萬元頭獎。（圖／NOWnews資料照 ）
▲根據桃園市蘆竹區來就富彩券行轉述，有位年約50歲婦人，因姊姊刮中「百萬年終獎金」頭獎100萬元，也來試試手氣，隨意挑了1張，刮前還拜一下店裡供奉的土地公，沒想到也被她刮中百萬元頭獎。（圖／NOWnews資料照 ）

台灣彩券公司今年春節推出應景刮刮樂「百萬年終獎金」，共有100個頭獎100萬元，而截至3月5日為止，已被刮出20個頭獎，其中有位年約50歲婦人，因日前自己的姊姊刮中了「百萬年終獎金」頭獎100萬元，想說也來試試手氣，隨意挑了1張，刮前還拜一下店裡供奉的土地公，沒想到也被她刮中百萬元頭獎，可說是全台最旺的姊妹。

位在桃園市蘆竹區來就富彩券行轉述，這位百萬頭獎得主是年約50歲的婦人，因為不久前自己的姊姊在蘆竹區投注站刮中「百萬年終獎金」頭獎100萬元，想說也來試試手氣。當天婦人買完菜去附近的投注站隨意挑了1張，在刮開前還特別拜了一下店裡供奉的土地公希望能中大獎。

原本刮開時，婦人還以為自己看錯了，經店家確認後果真刮出頭獎100萬元，婦人開心的說她們家今年真旺，謝謝土地公保佑，也包了6000元紅包要給店家沾沾喜氣，店家也立刻將這筆錢捐款出去。

來就富彩券行也透露，大年初九有燕子飛到店裡來，沒想到隔了6天就有客人刮中100萬元，冥冥之中和婦人隨意挑選的69號不謀而合，相當神奇。
 
此外，位在台中市神岡區的明泰彩券行也透露，該店店長最近一直興起要去拜土地公的念頭，想藉由神明的保佑讓店裡的生意可以更旺，於是準備鮮花素果，誠心誠意地參拜土地公，後來回到店裡和同事分享時，才發現自己拜成媽祖而不是土地公，當店長還在懊悔自己怎麼這麼糊塗拜錯了神明之際，此時店裡1名年紀約2、30歲的男性客人竟尖叫驚呼：「我刮中100萬了嗎？」沒想到客人真的刮出百萬頭獎，也讓店長覺得神明實在相當靈驗。


 

關鍵字刮刮樂台灣彩券頭獎彩券行投注站
美股激勵　台股早盤漲近130點惠台31項措施　大陸工作數增1成

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan