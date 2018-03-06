小禎狂瘦20公斤逼退小三　爽收阿良35萬整形療程獎勵

本月初小禎在臉書上傳了瘦身成功的照片，透露自己戒酒79天，瘦了20公斤，而去年她也宣告與丈夫阿良（李晉良）2人關係已復合，瘦身成功的她被目擊，踏進阿良整形診所，要做進行市價約35萬元的整形療程，她表示這是阿良為她安排的瘦身獎勵。

根據《蘋果日報》報導，小禎因為瘦身成功，因此阿良為了獎勵她，而幫她安排了約35萬元的整形，小禎相當開心的表示：「阿良安排的，做為我瘦身獎勵。」另外阿良多年的緋聞對象田欣，剛好不在診所內，兩個女人巧妙的避開見面，這回小禎也鬆口回應：「現在也比較成熟了，我想若是碰到，我會跟她坐下來好好開講。」

其實小禎跟李晉良還有田欣，他們的三角關係一直都是外界關注的焦點，之前小禎也曾在臉書上談過，因為臉書一直跳出要小禎加田欣為好友的視窗，惹的小禎十分不滿，直接在臉書上怒嗆：「我不想跟小三當好友！」，也讓她與老公間的感情，降至冰點。這次對小禎瘦身成功，阿良則回應：「事在人為，要繼續加油，診所會持續提供瘦身後緊緻肚子除皺的療程。」至於田欣是否不在診所？阿良僅表示她不在，但不願多談。



▲田欣（左）與小禎的老公李進良傳出婚外情。臉書卻一直推薦這位「小三」給小禎，讓小禎超火大。（合成圖／翻攝自小禎臉書、田欣臉書，2017.03.30）