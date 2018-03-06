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有10個頭獎200萬　3款刮刮樂搶市　總獎金逾16億

記者顏真真／台北報導2018/03/06 12:00
▲台灣彩券公司再推出3款刮刮樂，共有10個頭獎200萬元，總獎項逾490萬個、總獎金超過16億元。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣彩券公司再推出3款刮刮樂，共有10個頭獎200萬元，總獎項逾490萬個、總獎金超過16億元。（圖／NOWnews資料照）

台灣彩券公司今（6）日再推出3款刮刮樂新品，共10個頭獎200萬元，總獎項更逾490萬個、總獎金超過16億元，其中有機會贏得雙倍獎金的「超級777」，有5個頭獎新台幣200萬元，另一款「心花朵朵開」也提供5個頭獎200萬元的中獎機會。

台灣彩券公司指出，刮刮樂「超級777」每張售價200元，票面以布滿鑽石的幸運數字7為主視覺，提供多種玩法和多次中獎機會，共有5局遊戲，包含「對幸運號碼」、「刮六中三」、「刮三中三」及2局「一刮即中」，其中「對幸運號碼」、「刮六中三」遊戲內含獎金加倍符號，玩家有機會贏得雙倍獎金，相當刺激有趣。

刮刮樂「超級777」也提供有5個頭獎200萬元，還有超過19萬個1000元（含）以上的獎項，總中獎率30%，獎金結構亦圍繞在與「7」相關的獎項，如70000、14000、7000、1400與700元。

另一款刮刮樂「心花朵朵開」每張售價200元，也有5個頭獎200萬元，票面以愛心及色彩繽紛的玫瑰花為主題，遊戲刮區共有8個，高達8次中獎機會，玩法為「刮二中二」，只要刮出2個相同金額，即得該獎金，總中獎率35%。

此外，每張售價100元的「剪刀石頭布」也同日上市，提供5個頭獎30萬元，遊戲玩法為民眾熟悉的剪刀石頭布，共有5局遊戲、5次中獎機會，總中獎率為33%，還有超過20萬個500元以上的獎項。

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