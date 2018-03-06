有10個頭獎200萬　3款刮刮樂搶市　總獎金逾16億

台灣彩券公司今（6）日再推出3款刮刮樂新品，共10個頭獎200萬元，總獎項更逾490萬個、總獎金超過16億元，其中有機會贏得雙倍獎金的「超級777」，有5個頭獎新台幣200萬元，另一款「心花朵朵開」也提供5個頭獎200萬元的中獎機會。

台灣彩券公司指出，刮刮樂「超級777」每張售價200元，票面以布滿鑽石的幸運數字7為主視覺，提供多種玩法和多次中獎機會，共有5局遊戲，包含「對幸運號碼」、「刮六中三」、「刮三中三」及2局「一刮即中」，其中「對幸運號碼」、「刮六中三」遊戲內含獎金加倍符號，玩家有機會贏得雙倍獎金，相當刺激有趣。