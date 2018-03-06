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財經

2017新契約保費蟬聯第一　公勝保經今年目標拚80億

記者顏真真／台北報導2018/03/06 17:35
▲公勝保經2017年首年度新契約保費達65億元，蟬聯保經業界第一，3月6日舉行表揚大會，由董事長蔡文俊與總經理李雯蕙代領一級主管揭開序幕，並喊出今年新契約保費目標80億元。（圖／公勝保經提供）
▲公勝保經2017年首年度新契約保費達65億元，蟬聯保經業界第一，3月6日舉行表揚大會，由董事長蔡文俊與總經理李雯蕙代領一級主管揭開序幕，並喊出今年新契約保費目標80億元。（圖／公勝保經提供）

公勝保險經紀人公司2017年首年度新契約保費達65億元，蟬聯保經業界第一，6日舉辦2018全國表揚大會，再喊出2018年挑戰80億元目標。公勝保經執行副總經理蔡聖威表示，結算今年1、2月業績較去年成長約102%，依照這樣的情況來看，80億元目標可順利達標。

公勝保經總經理李雯蕙表示，即使去年整體保險市場面對降佣、降息、市場飽和等嚴峻挑戰，公勝保經仍打出亮麗戰役，創下非銀行保經代業6個第一的紀錄，包括新契約保費第一（65億元）、登錄人力第一（3535人）、大型保經公司13個月保單繼續率第一（98.25%）、RFC國際認證財務顧問師新增人數第一（114人），還有最新上線的行動投保業務，也是業界第一個上線的業者。

對於公勝保經經營績效突出，主要來自於業務員專業能力提升與系統平台的優化策略持續發威。公勝保經執行副總蔡聖威指出，近年來公勝保經不斷投注資源，強化教育訓練培訓以及發展資訊平台，並持續大舉徵才，反映在保費收入上的效益明顯。

此外，公勝保經也持續優化業務員的專業，引進 RFC 國際認證財務顧問師培訓系統，從風險規畫師提升為全方位財務顧問，培植無可取代的競爭力，並透過完整的教育訓練計畫與不斷優化的系統平台功能，讓業務員的軟實力與硬實力能同步提升，再輔以因應少子化與人口老化趨勢，2017年起便聚焦策略型商品，強化長期照護、退休規畫及財富傳承類的商品與諮詢服務，讓業績躍進更為明顯。

蔡聖威也樂觀看待2018年的業績目標，受惠於2017年人力增長32.5%，加上退休、財富傳承類型商品的策略定位明確，業績穩健上升，結算今年1、2月的受理業績相較去年成長約102%，照這樣的情況來看，2018年達成新契約保費80億元的目標，可望順利達標。
 

關鍵字公勝保經保險新契約保費保單業務員退休長期照護
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