柯以柔婚姻冷戰中　腥夫臉書吐苦水「笑看世態」

柯以柔在去年爆出婚變，而她的丈夫郭宗坤，自結婚以來就不斷被爆出偷吃的消息，就在去年11月，周刊拍到郭宗坤偷吃自家女員工，兩人還一起共度一晚，事件爆發至今夫妻倆的關係降至冰點，即使郭宗坤在臉書溫情喊話，但柯以柔沒有被動搖，專注在工作中，然而對於妻子的不領情，郭宗坤在臉書發文吐苦水，道出偷吃事件後的心情。

偷吃事件爆發後，郭宗坤頻頻在臉書上喊話，「小孩跟以柔第一」有意求和，甚至還發出許多與小孩相處的影片，營造出好爸爸的形象，只不過對於這一切，柯以柔沒有領情，反而覺得：「莫名其妙。」而郭宗坤在臉書上發文：「我選擇糊塗，不是我真的糊塗。面對誤解委屈和不公正，只是不願計較，從而大度應對，難得糊塗，笑看世態。」吐露出這些日子以來，備受煎熬的心聲。



▲郭宗坤在臉書吐露心情。（圖／翻攝 郭宗坤臉書, 2018.03.06）

原本以柯以柔為中心發想命名的餐廳「味留」，在台北有兩家店，但是事件爆發後，今年2月28日男方在臉書上宣布，收掉了天母店，目前台北僅剩一間餐廳經營，不知道這是否與偷吃事件有關，不過他表示：「2018團隊有新的發展跟開始，我個人能力有限，我盡我所能創造機會，雖然發生很多事，感謝我的團隊支持我。」



▲柯以柔專注團購直播的工作中。（圖／翻攝 柯以柔臉書 , 2018.03.06）