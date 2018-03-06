公職醫師兼差被記過　林氏璧千字文回應：去年底已離職

林氏璧在聲明中表示，一開始只是和親友分享資訊，沒想到部落格後來會有這麼大的迴響，近幾年就已開始思考醫院醫師和旅遊部落客兩者平衡點，早已於 2017 年 12 月 31 日離職，感謝各方的指教，自己虛心接受處分。

知名旅遊部落客「林氏璧」經營的臉書專頁有超過 89 萬名粉絲，今（ 6 ）日爆出真實身份為台大醫院公職醫師，但因經營部落格有商業行為，明顯違反《公務員服務法》遭記過處分。林氏璧於下午發出聲明，承認自己確實有醫師身份，但早在記過判決出爐前就已離職，另外還提到現今台灣醫療環境崩壞，感嘆自己無力改變。

聲明稿中也提到，對於現在醫療環境的崩壞，身在其中的一員難免也會有沮喪無力感，而自己只是小角色，無力改變整個環境。

聲明稿完整版全文：

旅遊部落客 04b 在現實生活中的身分是醫師。是的，這是事實。

十多年前我們在無名開始寫部落格的時候，我還在醫院學習研修。一開始只是和親朋好友分享心得，不曾預期此後幾年可以引起網友的共鳴，然後在部落格邊欄掛的廣告好像可以多喝幾杯咖啡了。之後部落格可以這樣受到大家的迴響真的不是當初的我們能想到的。

雖然無心插柳柳成蔭，長期耕耘下來，我們對分享旅遊的熱情愈來愈炙熱，和網友們的聯結愈來愈緊密，這已經是我們生活中非常重要的部分。而現在醫療環境的崩壞相信大家也有所聽聞，身在其中的一員難免也會有沮喪無力感，而我只是小角色無力改變整個環境。

相反的，各位應該也看到 04b 能做到的事情越來越多，因此我近幾年就開始思考兩者的平衡點，每個人都只有二十四小時，在時間精力有限的狀況下，愈想把兩樣工作都做好，反而愈無法面面兼顧。

醫師工作需要耗費大量精神腦力，部落格的工作又佔據了我大部分休息的時間，長期下來，我知道我的身體變差，休息時間越來越少，陪家人的時間一直在壓縮，我不希望這樣下去。

我很感謝在我學習工作時師長友人對我的栽培跟幫助，這些生命中的貴人我感激在心，我也曾對醫學有非常大的熱情，投注了全部的精力，我相信曾付出的都不會白費，但該是取捨決定的時候，因此年初就向主管請辭，而各位現在看到的這個事件更是提醒我不要造成工作單位的困擾，該是離開的時候了。

我希望在人生中的下半場能夠做我想做最有熱情投注在上面的事情，能有家人朋友的支持陪伴，我相信自己不會孤獨。

當然，還有你們。