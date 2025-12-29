超商福袋大戰開打，全家、萊爾富接連推出超值新春福袋吸引民眾搶購，但另有台灣人表示，日本服飾品牌「思夢樂」（しまむら）限定新年福袋同樣值得購入，最便宜290元就能入手，其中三麗鷗福袋、史努比福袋最為搶手，CP值高又超實用，吸引全台粉絲瘋搶，甚至有民眾趕往門市搶購，發現現貨早已賣光光，尺寸部分同樣剩不到幾包，展現出超高人氣，堪稱是年度福袋黑馬。
超商福袋沒買！台灣人改搶這包：質感超好、CP值太高
近日超商福袋吸引全台民眾搶購，但有另一票人新年福袋首選竟不是超商，而是改搶日本服飾品牌「思夢樂」推出的限定新年福袋，一名網友在Threads興奮分享，表示一早10點就衝到思夢樂門市搶福袋，幸運搶到單包1000元的5件組福袋，更發現今年福袋還有史努比、Hello Kitty等聯名IP服飾，大讚「很划算欸！」
思夢樂福袋在網路上好評不斷，不少網友皆給予「思夢樂的史努比福袋超猛，質感超級好，也太划算了吧」、「我買過小朋友的福袋也超有質感，物超所值，還送包包」、「店員說一開門就有人買了很多，差點賣光了」、「睡衣人不可能錯過思夢樂這波福袋」、「超划算，摸起來超舒服，軟軟的，重點我喜歡的帆布袋是有挺度的，這樣出門裝東西很方便」等正面評語。
連日本人也愛搶！思夢樂新春福袋290元起：高CP值限量開賣
日本流行服飾品牌「思夢樂」每年幾乎都會開賣新春限定福袋，其福袋實用度超高，且價格並不貴、CP值高到沒話說，年年都會吸引不少死忠粉絲開搶，常常開賣沒幾天就快缺貨搶不到，在日本當地也是大熱賣，開店前就會大排長龍，堪稱是「最難搶福袋」之一。
台灣思夢樂今年推出感謝祭活動，從2025年12月24日至2026年1月6日將祭出限時特價商品專區，此外為了感謝忠實粉絲支持，也將販售超優惠的新年福袋，數量有限，售完為止，共有290元、790、1000元福袋組合。
史努比、三麗鷗5件組福袋超夯！思夢樂千元福袋必搶
在眾多福袋中，最吸睛的莫過於「三麗鷗卡通居家服福袋五件組」和「史努比居家服福袋五件組」，兩款皆只要1000元就能入手。三麗鷗福袋共有4款，內容物包含有印花的保暖成套睡衣兩組，加上超值角色帆布袋，角色部分則有Hello Kitty與兔媽媽，尺寸部分推出M、L、LL三種可選，倘若太晚去
史努比福袋更是驚艷，男女裝各有2款，內容包含印有史努比滿版印花的上衣兩件、褲子兩件，加上超Q史努比收納袋，對於史努比狂粉來說一定必收，男女尺寸皆有M、L可選擇，材質毛絨滑順、實用度高，堪稱是本次福袋最熱門商品。
📍思夢樂新春福袋品項、價格一次看
৹ 室內拖鞋福袋4入組（新台幣290元）：尺寸23～25公分、25～27公分。
৹ 女包5件福袋組（新台幣690元）：共分A、B兩款。
৹ 紳士LOGOS DAYS居家服福袋6件組（新台幣790元）：男款，共分A、B兩款，尺寸有M、L、LL可選。
৹ 三麗鷗卡通居家服福袋5件組（新台幣1000元）：女款，共分A、B兩款，尺寸有M、L、LL可選。
৹ 史努比居家服福袋5件組（新台幣1000元）：男女裝皆有各有2款，尺寸有M、L可選。
৹ 質感居家服福袋6件組（新台幣1000元）：女款，共分A、B兩款，尺寸有M、L、LL可選。
資料來源：思夢樂官網
