▲黃子鵬轉任先發的第2年，單季就先發24場，拿下12勝3敗，並在158.1局中，投出防禦率2.35、每局被上壘率1.06的王牌身手。（圖／台鋼雄鷹提供）

隨著2大強投古林睿煬、徐若熙先後展開旅外生涯，明年開打的中華職棒37年，誰有望扛下「本土王牌」空缺，成為球迷間熱議話題。，「只有美美有機會叩關10勝吧」、「問就是美美」、「能擊敗美美的只有傷勢了吧...」鄭浩均今年6月7日回歸一軍戰場，整季出賽11場拿下5勝1敗，僅有1場未投滿5局，累積54.1局投球中，防禦率僅1.49，每局被上壘率（WHIP）0.90、投手獨立防禦率（FIP）3.12、直球均速148公里，全都是不輸給洋投的頂標水準。攤開2025年中職本土投手成績，勝投王是統一獅終結者陳韻文的6勝，三振王、每局被上壘率王，則都是由徐若熙包辦，鄭浩均1.49防禦率則高居第一，甚至勝過徐若熙的2.05，但因為投球局數未達標，因而不列入排名。鄭浩均明年即將以更健康姿態回歸，加上黃衫軍穩定戰力加持，奪勝一直都不是難事，2023年21場先發拿9勝，今年11場奪5勝，明年若能維持單周固定1場出賽，全年吃下20至25場先發，生涯有望首度叩關10勝，並繼2023年後單季再投滿100局。除了鄭浩均外，也有球迷提到多位年輕投手，包含富邦悍將黃保羅、李東洺、味全龍曹祐齊、統一獅林詔恩等人，也有不少球迷看好今年轉戰台鋼雄鷹的黃子鵬，認為他每年皆能穩定出賽，若能找回2022年單季豪奪12勝、吃下158.1局的風采，有望在中職37年，於各項數據領跑本土投手群。