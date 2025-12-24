我是廣告 請繼續往下閱讀

球員 原效力球隊 本季成績 合約 黃子鵬 樂天桃猿 25場、117.1局、4勝8敗、防禦率4.07、WHIP 1.45 5年6600萬 王維中 味全龍 12場、30.1局、1勝3敗、防禦率6.53、WHIP 1.75 － 資料來源：



黃子鵬5年約加盟台鋼雄鷹：



資料來源： 中職官網

台鋼雄鷹今年距離隊史首次季後賽僅差一步之遙，休賽季大動作補強，針對洋將名額福利消失、又得留下魔鷹的難題，台鋼雄鷹努力作答，上月20日在自由市場簽下黃子鵬，今（24）日又宣布延攬王維中，等於僅用約1個月時間補上先發輪值2大將，台鋼雄鷹今年完成隊史一軍第2個球季，明年2026年球季新球隊的洋將名額福利正式結束，是否還要留下當家主砲魔鷹，成為熱議話題，台鋼雄鷹也做出解答，在前樂天桃猿本土王牌黃子鵬宣告投入自由市場不到3周後，台鋼雄鷹球團就火速端出5年、總值6600萬合約簽下他，隨後宣告與魔鷹達成合約協議。就當外界認為黃子鵬就是「魔鷹難題」解答時，台鋼雄鷹仍未停下補強步伐，今日再簽下昔日味全龍王牌「龍王」王維中，僅用1個月就補上先發輪值2位中生代名將，也期望2人繳出的成績，能夠堪比洋投。儘管兩人今年成績都並達生涯顛峰，但最大優勢就在於健康。黃子鵬本就是中職最具代表性的耐操型投手，自2018年登上中職以來，至今累積285場出賽，包含107場先發，近5年每季都可以先發至少16場，連續5年單季累積破百局。至於王維中，儘管近年成績不如返台首年威風，但2022、2024年仍合計為球隊先發34場、累積185.2局，2023年轉任後援，單季也有45場出賽，今年則受制於投球機制跑掉、揮臂狀況不佳，才影響到出賽數，對比多位旅美返台球星，王維中仍具備相對健康、能穩定在一軍貢獻的價值。此外，攤開台鋼雄鷹今年洋投布局，除了雙王牌後勁、艾速特繳出遠優於聯盟平均的成績之外，包含吉田一將、石萬金、櫻井周斗甚至是頂著大聯盟強投名號來台的那瑪夏，都未投出強力洋將的水準。在這前提下，台鋼雄鷹今年仍打出59勝59敗2和成績，因此休賽季補進黃子鵬、王維中，對台鋼雄鷹無疑只會有加分。