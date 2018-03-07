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金融科技應用夯　長期成長趨勢不變成硬道理

記者許家禎／台北報導2018/03/07 15:17
▲第一金投信表示，儘管目前市場獲利了結心態濃厚，但金融科技長期成長趨勢不變，逢回都可分批加碼布局。圖為金融科技產業近5年獲利成長及預估。（圖／第一金投信提供）
▲第一金投信表示，儘管目前市場獲利了結心態濃厚，但金融科技長期成長趨勢不變，逢回都可分批加碼布局。圖為金融科技產業近5年獲利成長及預估。（圖／第一金投信提供）

台北股市今（7）日收盤雖跌39.02點，收在10745.32點，但其實隨著全球金融科技應用如火如荼開展，那斯達克金融科技指數本周強勢反彈，不僅填補2月初的下跌缺口，更一舉改寫歷史新高，而國內電子股也相對抗跌。有投信業者指出，儘管目前市場獲利了結心態濃厚，但金融科技長期成長趨勢不變，逢回都可分批加碼布局。

2018年開年以來，全球股市經歷一番上沖下洗，金融科技產業也不例外。第一金全球FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，股市資金快速轉移，肇因於市場對升息速度的預期提高，又擔憂美國總統川普掀起的貿易保護危機。

然而，歷經2月的快速修正後，金融科技相關類股挾著創新題材優勢，已強勢反彈並率先續創新高，印證「市場起伏是常態、趨勢不變才是硬道理」的格言。

唐祖蔭分析，全球金融科技的發展方興未艾，過去5年，創投融資的件數和金額迭創新高，帶動區塊鏈、加密貨幣、電子支付、個人化保單、機器人理財等應用開枝散葉。根據安永調查報告指出，去年市場滲透率已經達到33%，等於每3個人中，就有1個人使用過金融科技服務，較2015年增長一倍。

唐祖蔭指出，金融科技已經融入人們的日常生活，進展快速且市場龐大，除了新創公司之外，摩根大通、花旗、瑞士銀行等歐美大型金融機構也加入這場戰局，帶來更多的資料處理、資訊設備、資安認證、整合解決方案等金融科技的基礎建設需求，擴展市場大餅。

根據Bloomberg資料統計，那斯達克金融科技指數去年獲利成長約14.86%，其中，以設備系統成長性最大，達24.9%。預料，金融科技產業今年將更上層樓，整體獲利成長率可達21.16%，趨勢潛力值得期待。

關鍵字金融科技fintech
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