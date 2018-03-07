日本櫻花季提早　五大賞櫻玩法報你知

東京－公園賞櫻野餐樂 東京的賞櫻聖地不勝枚舉，而在櫻花樹擁簇的公園裡最能展現數大之美。無論是從江戶時代起就極具代表性的上野恩賜公園、千鳥淵、井之頭恩賜公園，或是隅田公園等，都是與三五好友於櫻花樹下野餐的極佳選擇，追櫻人不妨於傍晚時分啟程，體驗絢麗璀璨的紅粉夜櫻美景，別有一番趣味。

時序即將進入春天，每年吸引無數遊客欣賞的日本櫻花季也將正式登場，根據日本氣象株式會社預測， 2018 年日本開花時間有可能比往年略早，東京預計 3 月 17 開花，大阪則約為 3 月 22 日。 Hotels.com 盤點五大賞櫻主題，包括在公園的櫻花樹下與三五好友大啖美食，或是漫步在櫻花夾道的城市街道上，用不同的方式享受滿山遍野的粉色花雨。



▲垂櫻掩映古寺神社、櫻樹遍植寧靜古城，散發出無可比擬的人文魅力。（圖／Hotels.com）

大阪－城中追櫻散策行

想尋找點綴於城市裡的櫻花蹤影，那就前往大阪來趟散策尋櫻之旅，除了漫步品茗粉色街道之外，也可嘗試登上水上巴士，乘著船飽覽大阪街道景致，以及兩側盛開的櫻花，下船後，步行至大阪城公園，親臨櫻花雨中春天的大阪。

京都－神社櫻花見傾

垂櫻掩映古寺神社、櫻樹遍植寧靜古城，讓擁有眾多名勝古蹟的京都，散發出無可比擬的人文魅力。若是神社古城的愛好者，建議大家前往京都，走訪世界遺產清水寺、醍醐寺，漫步二条城欣賞夜櫻，參拜日本三大神宮之一的平安神宮，細細品味京都的古典趣味。

箱根－走訪山林賞櫻去

如果嚮往在山林中，欣賞櫻花遍野，建議旅人們前往位於東京都郊區的箱根，一覽箱根山區櫻花盛開的景緻。推薦大家踏上日本唯一的登山電車，在兩旁櫻花夾道的山間穿梭，細細品嘗充滿春日氛圍的箱根。



▲河津櫻盛開時，白天可沿川邊找尋攤販小吃或欣賞傳統表演；夜間點燈，則如置身世外「櫻」源。（圖／Hotels.com）

靜岡伊豆－漫步川邊河津櫻

都到了靜岡，怎麼能不去伊豆賞櫻？伊豆半島每年二月到三月皆有櫻花祭典活動，是許多日本人會驅車前往的盛事。河津櫻盛開時，不妨於白天沿著川邊，找尋攤販小吃，或是欣賞傳統表演；當夜間點燈亮起，彷彿置身世外「櫻」源。