NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈行草書法　賴逸白仍存赤子之心北台灣最大考古休閒園區動土跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
生活

日本櫻花季提早　五大賞櫻玩法報你知

記者陳致宇／台北報導2018/03/07 18:42
▲今年日本開花時間有可能比往年略早，東京預計3月17開花，大阪則約為3月22日。（圖／Hotels.com）
▲今年日本開花時間有可能比往年略早，東京預計3月17開花，大阪則約為3月22日。（圖／Hotels.com）

時序即將進入春天，每年吸引無數遊客欣賞的日本櫻花季也將正式登場，根據日本氣象株式會社預測， 2018 年日本開花時間有可能比往年略早，東京預計 3 月 17 開花，大阪則約為 3 月 22 日。 Hotels.com 盤點五大賞櫻主題，包括在公園的櫻花樹下與三五好友大啖美食，或是漫步在櫻花夾道的城市街道上，用不同的方式享受滿山遍野的粉色花雨。

東京－公園賞櫻野餐樂
東京的賞櫻聖地不勝枚舉，而在櫻花樹擁簇的公園裡最能展現數大之美。無論是從江戶時代起就極具代表性的上野恩賜公園、千鳥淵、井之頭恩賜公園，或是隅田公園等，都是與三五好友於櫻花樹下野餐的極佳選擇，追櫻人不妨於傍晚時分啟程，體驗絢麗璀璨的紅粉夜櫻美景，別有一番趣味。 


▲垂櫻掩映古寺神社、櫻樹遍植寧靜古城，散發出無可比擬的人文魅力。（圖／Hotels.com）
大阪－城中追櫻散策行
想尋找點綴於城市裡的櫻花蹤影，那就前往大阪來趟散策尋櫻之旅，除了漫步品茗粉色街道之外，也可嘗試登上水上巴士，乘著船飽覽大阪街道景致，以及兩側盛開的櫻花，下船後，步行至大阪城公園，親臨櫻花雨中春天的大阪。

京都－神社櫻花見傾
垂櫻掩映古寺神社、櫻樹遍植寧靜古城，讓擁有眾多名勝古蹟的京都，散發出無可比擬的人文魅力。若是神社古城的愛好者，建議大家前往京都，走訪世界遺產清水寺、醍醐寺，漫步二条城欣賞夜櫻，參拜日本三大神宮之一的平安神宮，細細品味京都的古典趣味。

箱根－走訪山林賞櫻去
如果嚮往在山林中，欣賞櫻花遍野，建議旅人們前往位於東京都郊區的箱根，一覽箱根山區櫻花盛開的景緻。推薦大家踏上日本唯一的登山電車，在兩旁櫻花夾道的山間穿梭，細細品嘗充滿春日氛圍的箱根。


▲河津櫻盛開時，白天可沿川邊找尋攤販小吃或欣賞傳統表演；夜間點燈，則如置身世外「櫻」源。（圖／Hotels.com）

靜岡伊豆－漫步川邊河津櫻
都到了靜岡，怎麼能不去伊豆賞櫻？伊豆半島每年二月到三月皆有櫻花祭典活動，是許多日本人會驅車前往的盛事。河津櫻盛開時，不妨於白天沿著川邊，找尋攤販小吃，或是欣賞傳統表演；當夜間點燈亮起，彷彿置身世外「櫻」源。

關鍵字日本櫻花野餐景點京都東京大阪
醫美治療前清楚需求不被牽著鼻子走30歲背八百萬貸款買房　網：勇敢

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan