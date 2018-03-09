16歲休學生子遭酸「靠爸」　嫩妹曝月薪反擊酸民

不少民眾聽到女孩早婚生子可能會認為難以養大孩子、說出傷人話語。馬來西亞一名年僅 20 歲的年輕辣媽 Joey NG 就因在臉書分享與 4 歲兒子的照片，遭網友大酸是「靠爸」、沒用。不過 Joey NG 表示自己休學後考上彩妝師證照也兼做網拍，月收逾 8 萬元台幣，全靠自己能力養家，並擁有大批粉絲，讓酸民瞬間閉嘴。

據了解，現年 20 歲的 Joey NG 在中學時就結婚生子，上周在臉書社團分享一張與 4 歲孩子的照片，遭到眾多網友砲轟沒教養、沒用，甚至酸她「靠爸」，批評她都當媽了還得靠爸媽養。對此，Joey NG 忍無可忍在該社團發文回應，說明自己 14 歲時因對讀書沒興趣就休學，之後報名學化妝並考取證書，直到她懷孕生子，孩子都是自己一手帶大。