16歲休學生子遭酸「靠爸」　嫩妹曝月薪反擊酸民

不少民眾聽到女孩早婚生子可能會認為難以養大孩子、說出傷人話語。馬來西亞一名年僅 20 歲的年輕辣媽 Joey NG 就因在臉書分享與 4 歲兒子的照片，遭網友大酸是「靠爸」、沒用。不過 Joey NG 表示自己休學後考上彩妝師證照也兼做網拍，月收逾 8 萬元台幣，全靠自己能力養家，並擁有大批粉絲，讓酸民瞬間閉嘴。
據了解，現年 20 歲的 Joey NG 在中學時就結婚生子，上周在臉書社團分享一張與 4 歲孩子的照片，遭到眾多網友砲轟沒教養、沒用，甚至酸她「靠爸」，批評她都當媽了還得靠爸媽養。對此，Joey NG 忍無可忍在該社團發文回應，說明自己 14 歲時因對讀書沒興趣就休學，之後報名學化妝並考取證書，直到她懷孕生子，孩子都是自己一手帶大。
除當化妝師之外， Joey NG 也兼做網拍賺錢，並在去年靠自己買了一台二手豐田汽車「完全不需要父母幫我出任何一分錢」。目前則全職做網拍賣家，月收 4 、 5 位數，若以 1 萬馬幣計算約 8 萬多元台幣「不要覺得你們不能，就拿我們這些早婚早育的媽媽來相比，很多早婚早育的媽媽們也是很努力很有責任的！」
一番霸氣回應獲得許多網友支持，紛紛留言打氣「加油你是個很棒的媽媽」、「支持你，反正自己能養好自己和小孩，其他人關他們屁事」、「你是為了你自己而活，而不是為了那些無聊人口中的話而活，加油！！」也有網友分享自身經歷「我也是早婚，孩子是自己一手帶大的，我 36 歲時，女兒就 20 歲了」。
▲馬來西亞年輕辣媽 Joey NG ， 16 歲時休學生子遭酸民砲轟「靠爸」，霸氣發文反擊。（圖／翻攝自臉書社團）