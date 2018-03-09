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蓮霧也能滷　爸媽的黑暗料理讓他直呼：超恐怖

生活中心／綜合報導2018/03/09 18:10
▲網友貼出一張家中「黑暗料理」的照片，指出裡面有飯、番茄炒蛋、鹹菜、豬蹄、韭菜水餃、花椰菜、豆漿等。（圖／翻攝自PTT）
▲網友貼出一張家中「黑暗料理」的照片，指出裡面有飯、番茄炒蛋、鹹菜、豬蹄、韭菜水餃、花椰菜、豆漿等。（圖／翻攝自PTT）

把沒吃完的剩菜重新加工成另一道菜上桌，是許多家庭平常會做的事，不少家庭更發明了專屬的創意菜色，但有網友透露，自己的父母在處理剩菜時，竟研發出神奇的「黑暗料理」，讓他看了直說「實在是有點吃不下去」。

網友在台大批踢踢實業坊（ PTT ）發文指出，父親自稱年輕時是一名廚師，下廚時也會用刀工、甩鍋等動作來炫耀技術，但自家卻常出現一些「黑暗料理」。

原 po 表示，中午時每道菜都是分開的，相當正常，但到了晚上，這些沒吃完的剩菜就會被放在一起，他也 po 出一張照片舉例，指出裡面有飯、番茄炒蛋、鹹菜、豬蹄、韭菜水餃、花椰菜、豆漿等，「之所以打等等是因為我自己都不知道還有什麼......」

這樣的「黑暗料理」讓原 po 看了實在難以下嚥，父親卻罵他挑食，「明明營養可口，而且分開來都是可以吃的東西有啥好嫌，身在福中不知福」。他也透露，母親曾把蓮霧放進肉鍋裡滷，自己當時還以為是蘿蔔，吃下去才被嚇到，但母親只說「蓮霧是甜的滷下去應該也會甜！？」

對此，網友們表示「菜尾湯，我娘也常這樣，所以我一定會把當餐的東西吃完」、「幸好原 po 平安(？)長大了」、「滷蓮霧？？？這真的是高手」、「上面的湯看起來不錯啊，蓮霧就真的無法」、「我媽放過蒸蛋，整鍋超像廚餘的」、「黑暗料理界的廚師」。

關鍵字黑暗料理蓮霧剩菜菜尾湯
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