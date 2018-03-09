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女性缺乏指引活得好無奈　史蒂雅追求活出平衡、完整人生

記者彭夢竺／台北報導2018/03/09 18:50
▲Stellavingze史蒂雅創辦人拿督陳瑰鶯博士認為現在人不缺乏資訊，需要的是指引與方向。（圖／記者彭夢竺攝）
▲Stellavingze史蒂雅創辦人拿督陳瑰鶯博士認為現在人不缺乏資訊，需要的是指引與方向。（圖／記者彭夢竺攝）

現今台灣社會風氣開放，觀念也越來越與時俱進，但是不少女性還是身處在困境中，許多職業婦女家庭、工作兩頭燒，卻無力改變現況，看見女性無助的一面，Stellavingze史蒂雅創辦人拿督陳瑰鶯博士認為，現在人不缺乏資訊，需要的是指引與方向，她希望透過自身的經歷，幫助更多女性面對自我，找到突破的力量，才能掌握成功與幸福，活出平衡的完整人生。

台灣許多職業婦女平時周旋於工作、家庭，繁忙的生活與壓力讓她們總是把焦點放在他人身上，而忽視自己內心的需求與想法。Stellavingze是一個幫助女性掌握成功與幸福的平台，透過各種活動、計畫的落實，協助女性成為有能力與思維的獨立個體，引導她們實現自我價值、活出平衡，並勇敢追求夢想，讓生命變得更完整美好。


▲Stellavingze是一個幫助女性掌握成功與幸福的平台，透過各種活動、計畫的落實，協助女性成為有能力與思維的獨立個體。（圖／記者彭夢竺攝）

創辦人陳瑰鶯感嘆，現在女性有太多的無奈，她以人生時鐘每7年一個階段來畫分，點出各個時期的女性會面臨不同的問題。她指出，7、14、21歲是最快樂的時候，這時女性面臨的問題都不複雜，頂多抱怨友情、愛情與父母，心中的「善」是很完整的；28、35歲這14年會是人生最挑戰的時刻，因為離開了校園初入社會，要學人際關係、生存之道，這時女性會有迷茫，甚至找不到方向，因為沒有一本書可以教你，也缺乏人引導，心中的「善」是被傷害的。


▲Stellavingze史蒂雅透過引導與支持，提升女性在健康、美麗、心靈等層面的成長並掌握成功與幸福。（圖／記者彭夢竺攝）

人生到了42歲這個階段，心理、心境與心情又是完全不同的面貌。陳瑰鶯指出，這個年紀的女性面臨體力、精力與財力都大不如以往的問題，不再像年輕、有本錢時可以嘗試任何事，而是到了必須要自我整理、自我反省，跟自己對話的時候。

整體而言，不管哪個階段的女性，問題都是出在沒有人指引方向。這就是陳瑰鶯創立Stellavingze史蒂雅的初衷，她希望透過引導與支持，提升女性在健康、美麗、心靈等層面的成長，讓她們找到自我並掌握成功與幸福，才能活出平衡及完整人生。


▲Stellavingze史蒂雅創辦人拿督陳瑰鶯博士。（圖／記者彭夢竺攝）

這幾年來史蒂雅不斷在新加坡、台灣、馬來西亞和印尼等國家積極協助女性成長，2018年更是個重要年份，陳瑰鶯努力朝向「社會企業家」的大願景前進，今年在台灣不僅會有新書發表，還會和公益團體、教育機構合作，宣揚推動理念之餘，期望幫助更多女性；此外，在上海也會展開一系列的全方位幸福課程，讓女性可以掌握幸福與成功。

關鍵字史蒂雅stellavingze陳瑰鶯馬來西亞職業婦女活出平衡完整人生
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