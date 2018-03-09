今日人物》影／榮民范鎱楨深耕社區　嘉惠老人及兒少

熱血志工范鎱楨，10年前接任秀水鄉馬興社區發展協會總幹事一職，他深感社區內老人化與隔代教養問題日趨嚴重，協助社區設立關懷據點、老人共餐、成立弱勢家庭子女課後照顧班、促進弱勢族群就業機會等，9日下午彰化榮民服務處長嚴俊峰前往社區參訪，稱讚范鎱楨長年深耕於社區工作，其善心義舉足堪榮民典範，其「在役保家衛國，在鄉扶弱濟貧」的精神更是值得鼓勵。

馬興社區理事長陳明灶表示，范鎱楨為退役榮民，民國94年退伍後擔任朝陽科技大學總務處保管組主任，96年因為村長陳明灶的感召，接任馬興社區總幹事，除了推動環境綠美化與社區安全工作之外，亦朝向「以人為本」的福利社區化為發展主軸協助社區發展，致力推動社區環境保護(低碳社區)工作，整合全彰化縣環保志工之力量，以維護美麗的家園。