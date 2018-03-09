今日人物》影／榮民范鎱楨深耕社區　嘉惠老人及兒少

熱血志工范鎱楨，10年前接任秀水鄉馬興社區發展協會總幹事一職，他深感社區內老人化與隔代教養問題日趨嚴重，協助社區設立關懷據點、老人共餐、成立弱勢家庭子女課後照顧班、促進弱勢族群就業機會等，9日下午彰化榮民服務處長嚴俊峰前往社區參訪，稱讚范鎱楨長年深耕於社區工作，其善心義舉足堪榮民典範，其「在役保家衛國，在鄉扶弱濟貧」的精神更是值得鼓勵。
馬興社區理事長陳明灶表示，范鎱楨為退役榮民，民國94年退伍後擔任朝陽科技大學總務處保管組主任，96年因為村長陳明灶的感召，接任馬興社區總幹事，除了推動環境綠美化與社區安全工作之外，亦朝向「以人為本」的福利社區化為發展主軸協助社區發展，致力推動社區環境保護(低碳社區)工作，整合全彰化縣環保志工之力量，以維護美麗的家園。
▲秀水鄉馬興社區發展協會總幹事范鎱楨協助社區設立關懷據點、老人共餐、成立弱勢家庭子女課後照顧班，彰化榮民服務處長嚴俊峰讚譽「榮民典範」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.09）
陳明灶指出，范鎱楨在投入馬興社區熱心服務地方事務後，獲各界之肯定，襄助社區先後榮獲衛福部98年績優社區、102年卓越社區及第1屆金點獎-金點之星、彰化縣關懷據點評鑑優等25項之殊榮。
▲秀水鄉馬興社區發展協會總幹事范鎱楨協助社區設立關懷據點、老人共餐、成立弱勢家庭子女課後照顧班，彰化榮民服務處長嚴俊峰讚譽「榮民典範」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.09）
范鎱楨一直有感於低收、中低收、單親、新住民及隔代教養等弱勢家庭的兒少經常於放學後無人照顧，也不像經濟較優渥的家庭可以讓小孩送去安親班輔導，99年時成立弱勢家庭子女課後照顧班，目前約有28名兒少參加，還有志工媽媽會煮點心跟晚餐給他們吃，相當「甘心」，也讓弱勢家庭的家長們都很安心。
▲秀水鄉馬興社區發展協會總幹事范鎱楨協助社區設立關懷據點、老人共餐、成立弱勢家庭子女課後照顧班，彰化榮民服務處長嚴俊峰讚譽「榮民典範」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.09）
范鎱楨自101年起擔任彰化縣環境保護教育志工，協助彰化縣環保局至縣內各社區、機關宣導環境保護相關知識超過50場次，並榮獲衛福部志願服務2500小時金質獎章，並不斷吸取新知、自我提升，持續進修並取得碩士學位，因在役時擔任學校教官，深知有許多貧困家庭的學子求學相當困難，長年提供學子急難救助金，期藉棉帛之力協助紓困一時急難之學生，讓他們能安心於課業。