影／美國高空繩索技術　林聰培訓700多位合格技術員

在台灣地區，超高建築物結構物及高山多而密集，各種高空維護工程與山訓搜索任務，對於操作者的需求量很大，如城市與山區搜救吊掛任務、新聞記者山（災）區採訪任務、外牆防水洗窗維修，塔、橋梁、水壩、風力發電、結構物維護、廣告帆布、空調水電等等工作，往年常常有人採用軍中所學的垂降技術，或著僅用一條單薄的繩索吊掛著座板的危險工作方式，每年都經常發生墜落傷亡或在空中發生危險。3月2~7日「美國繩索技術員協會SPRAT」的技術員考試，在北台灣基隆市舉辦專業雙繩技術訓練及考試，對於救災履險的人來說，是最好的在職訓練課程。



▲使用專業繩索上升器，沿繩攀升 。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.09）



▲主辦單位特聘土耳其籍專業教練ENGIN Kulahoglu（中）來台技術分享。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.09）

推廣高空繩索技術多年的專業教練林聰表示，自2008年開始引進國際標準的雙繩技術在台推廣，並協助台北市政府勞檢處建設第一座繩索技術訓練場來培訓繩索技術員。為了使國際標準繩索技術能夠在台灣順利生根發展，林聰與教練團在2012年時召集高空工程業者在2013年創立中華繩索技術協會CRAA，推行技術員標準化和證照化，開始有了台灣自己的技術協會和認證技術員，至今2018年共培訓出了700多位的認證合格高空繩索技術員。



▲互相學習，學無止境。（圖／記者蔡坤霖攝 , 2018.03.09）



▲繩索技術與防墜落技術是最佳的高空工作技術，其安全性高於其它方法，成本亦較低廉。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.09）

為了促進技術員的國際化及進行國際上的專案合作，於是從2014年起和美國繩索技術員協會SPRAT合作，引進美國技術員證照的考試。進行國際技術交流和台美雙證照的考試，多年下來已經使國內的技術員的水平能和國際標準保持一致，並且隨著歐美新裝備和新技術的進步，國內技術員的技術也不斷更新，提高工作的效率和安全。



▲裝備檢查，穿著時需確實。 （圖／記者蔡坤霖攝 , 2018.03.09）

五天共40小時高空繩索特訓內容豐富且實用，如人身保護裝備的認識與組裝、工作高台垂降技術、Y-Hang垂降系統之架設技術、墜落係數與墜落掣停、上升/下降之交互轉換、高空垂掛工作之水平移動垂掛點之技術、工人懸吊狀態之掛接式救援、女兒牆之通過技術、各式固定點器材之認識及應用、平台工作者之防墜確保、10種常用繩結之認識及應用、長時間高空滯留工作之座位板應用、垂降系統採用下方固定點之架設與伙伴 緊急救援、高空工作頭盔之認識與應用、高空繩索轉向技術、各式墜落緩衝器之認識及應用、雙繩垂降系統之認識與架設、侷限/幽閉空間之攀降與確保等；主辦單位也在訓練前提醒學員，課程將消耗大量體力，建議在上課前三周內自行做密集之體能訓練，如單桿、啞鈴、伏地挺身、仰臥起坐、長跑等等。

林聰表示，根據勞動部的統計，每年墜落事故常年佔據工安事故的70%以上。當搜救人員在執行高風險任務時，必須要有更高的保護性，而同時會有兩條繩索操作，在做高風險救援任務時很重要的一個概念。這一套國際標準的雙繩繩索技術係從歐美開始發展，已經有30年以上的歷史；早期是應用在海上鑽油平台的維護工作，後來延伸到了各個領域的高空工作的應用。



▲高空繩索技術專業教練林聰表示，抱著「保護生命，利益大眾」的目標，熱誠將國外先進之高空工作繩索技術引進台灣地區；盼邀請更多的高空工作業者、技術攀登教練、政府與企業的參與，一起推廣及參與訓練中心的運作。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.09）

美國繩索技術員協會SPRAT的考試，是目前受全世界認可的繩索技術員證照考試單位之一。由於歐美國家係由政府和民間共同推動，並且制定法律來規範高空工作必需採用這套雙繩技術，歐盟對於高空繩索工作採用的人身安全保護裝備，制定有世界最完整和嚴謹的CE認證安全規範，歐美國家在技術員認證和人身保護裝備都已經達到成熟穩定，使得工業墜落事故大幅減少。



▲現場專業教練一對一教學。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.09）



▲高空雙繩技術課程將消耗大量體力，建議上課前三週內自行作密集之體能訓練。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.09）

而台灣引進推廣這一套雙繩技術已多年，對於高空工程者需要這套技術來保護基層工人的安全，也幫助技術工人能提高工作效率和工資收入。推動十多年下來，也印證了這個理念是正確的。台灣的六都和其它縣市應該能參考台北市的成功經驗，為市縣內密集高樓和結構物的維護工程人員也制定規範，來提升高空工作人員的安全。