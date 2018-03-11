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生活

男友總為1塊錢斤斤計較　她怒斬5年情

編輯中心／綜合報導2018/03/11 09:56
▲一名女網友在 Dcard PO 文抱怨自己的男友總要為了1塊錢計較，讓原 PO 怒斬 5 年情。（示意圖／pixabay）
▲一名女網友在 Dcard PO 文抱怨自己的男友總要為了1塊錢計較，讓原 PO 怒斬 5 年情。（示意圖／pixabay）

情侶之間的金錢概念，真的是一個相當大的考驗！一名女網友抱怨自己大學開始交往 5 年的男友，在交往期間，總會為了 1 塊錢與自己計較，讓原 PO 再也受不了，怒提分手，斬斷 5 年情。

女網友在《 Dcard 》 PO 文抱怨，男友從大學開始交往，已經長達 5 年，一直以來，他們出門都是「 AA 制（平均分攤）」，每次男友都要為了 1 塊錢與原 PO 計較，讓原 PO 感到相當不舒服。沒想到，有次男友再度因為 1 塊錢與女網友鬧脾氣，原 PO表示「店員尷尬的看著我們，我就把錢 1000 元掏出來，然後說這餐我付吧…」，走出餐廳後，原 PO 淡定的對男友表示「分手吧！」

女生回憶過去交往時，曾向男友提到自己未來工作的薪水，但男友卻說不喜歡聽到女生跟自己說薪水有多少，因為怕是因為錢愛上他，原 PO 聽到這樣的話瞬間感到心冷，因為當初兩人是班對，怎麼可能因為錢愛上對方。

女網友再度表示，當初男友為了重考醫學院，因此他從來沒有計較，還是一樣各付各的，有時甚至會幫男方出錢，但男友總是要為了那 1 塊錢與他計較。除此之外，男友對任何事情總要斤斤計較，讓原 PO 決定分手。

不少網友看到這段文章，紛紛留言「 AA 算成這樣，斤斤計較了！」「這種男人不要也罷， 1 塊錢都要計較，跟他生活會很辛苦」、「連 1 塊錢都要計較的男人給不了未來」、「 1 塊錢能看清楚未來，也算值得」。

關鍵字情侶班對dcard金錢aa制
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