富國強兵才是台獨硬道理　台聯籲恢復徵兵制

大陸軍費連年大幅成長，成為僅次於美國為全球第二大軍事預算國。而不論是華府戰略暨國際研究中心（CSIS）、瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）、英國金融時報等更直言，大陸真正的軍費遠高於帳面數字。

中國大陸日前宣布，2018年度國防預算高達1兆1070億人民幣，約5兆1839億新台幣，增幅8.1%。相較於台灣2018年的國防預算為新台幣3278億元，大陸國防預算約為台灣的16倍。台聯今（11）日表示，政府應大幅增加國防預算，並恢復徵兵制，才能抵抗對岸侵略，「富國強兵才是台灣成為一個主權獨立國家的硬道理」。

台聯前立委周倪安對此表示，相較大陸軍費連年大幅成長，台灣國防預算卻連年下降，2009年國防預算尚能占國民生產總值（GDP）的3%，到2018年只剩下1.8%，如果再加上根本招不到兵的「全募兵制」，國軍能否達到「防衛固守，重層嚇阻」，實在令民眾非常憂心。

台聯政策部主任陳嘉霖指出，大陸軍費持續增長，除了引發美國「印太戰略」考量而大增軍費外，早已引起周邊國家的高度關注。像是日本已連續6年大幅提高防衛預算，東南亞各國亦紛紛上調國防預算，印度2017年的軍費，也超越俄羅斯成為世界第三大國，這些國家面對中國大陸的軍事威脅無不採取積極面對的態度，反觀壓力最大的台灣卻顯得非常消極。

台聯前立委賴振昌強調，近來大陸在國防戰略上，採取「往外擴張、快速換代」，以成為亞洲霸權為目標，更與美國在全球爭霸，使得美國今年軍費創下2011年以來的新高，台灣對此不能不嚴肅面對。況且，富國強兵才是台灣成為一個主權獨立國家的硬道理。基於維護國家安全考量，台聯呼籲政府必須積極增加國防預算，至少應達國民生產總值（GDP）之3%，同時恢復「徵募兵並行制」，落實全民國防，讓兩岸在軍事實力上取得一定程度的平衡。

