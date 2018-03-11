KID談許維恩哽咽　憲哥提誹聞自嘲狗男女

藝人KID與LULU、陳漢典今（11）日參加師父吳宗憲主持的中天節目《小明星大跟班》，KID上周被吳宗憲點名因情變影響工作，與外界隔離，還已讀不回吳宗憲的關心訊息，對此KID表示，「憲哥也已讀不回我，凌晨一點多才回應。」但他透露吳宗憲傳了15公分長的訊息，讓他相當感動。

吳宗憲在錄影一開場便笑說：「真的是金鐘魔咒耶，開著名貴跑車抱賓果也被偷拍，各位親愛的媒體朋友，我跟安苡愛，我們兩個只是『狗男女』，我醜化先講在前面。」話剛說完，現場一片大笑，他話鋒一轉直接問KID，「許維恩最近有聯絡嗎？」KID坦言：「有有有。」主持人Sandy則在一旁補充說明：「昨天我們錄新節目，他（KID）聽人家唱張信哲〈別怕我傷心〉眼眶泛淚。」