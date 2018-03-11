KID談許維恩哽咽　憲哥提誹聞自嘲狗男女

藝人KID與LULU、陳漢典今（11）日參加師父吳宗憲主持的中天節目《小明星大跟班》，KID上周被吳宗憲點名因情變影響工作，與外界隔離，還已讀不回吳宗憲的關心訊息，對此KID表示，「憲哥也已讀不回我，凌晨一點多才回應。」但他透露吳宗憲傳了15公分長的訊息，讓他相當感動。
吳宗憲在錄影一開場便笑說：「真的是金鐘魔咒耶，開著名貴跑車抱賓果也被偷拍，各位親愛的媒體朋友，我跟安苡愛，我們兩個只是『狗男女』，我醜化先講在前面。」話剛說完，現場一片大笑，他話鋒一轉直接問KID，「許維恩最近有聯絡嗎？」KID坦言：「有有有。」主持人Sandy則在一旁補充說明：「昨天我們錄新節目，他（KID）聽人家唱張信哲〈別怕我傷心〉眼眶泛淚。」
▲吳宗憲（右）開導KID。（圖／中天提供 , 2018.3.11）
KID表示：「沒有啦，畢竟也在一起蠻久的一段時間，從沒有在這個行業裡面，就已經認識她了……」他沒有繼續往下說，語氣相當惆悵。吳宗憲為緩衝氣氛笑說：「兩個人的分開造成四個人的愉快。」KID有些哽咽地說，「我不太能聽這些東西……可能是事實，但我現在沒辦法面對。」他隨即對「已讀不回」做出解釋，「我承認『已讀不回』這件事情很沒有禮貌，但是我看新聞之後，想說還是趕緊跟憲哥解釋。」
提到當時心情，KID真情流露，「當下真的很煎熬，新聞標題又不停渲染，但我還是要忍，不能一直傳，不然憲哥會很煩，到了凌晨一點，憲哥忽然回傳簡訊，長達15公分。」吳宗憲聞言笑說：「我是依照我身體的特徵來寫。」現場一片大笑。他隨即認真補充，「剛KID已經在哽咽了，我們把他打住。」