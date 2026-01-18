（12:35更新，新增115學測英文答案）115年大學學測進入第2天，今年總計約12.1萬人報考，首日已先考完數學A及自然科，今（19）日考試科目為英文以及國文，以及周一考數學B及社會。在大考中心提供正確解答前，得勝者文教率先公布參考答案給考生們參考。《NOWNEWS今日新聞》整理115學測重要資訊，包括考試時程表、考試規定、全科目題目試卷及答案連結，內文資訊不斷更新，提供家長、考生一文掌握。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡115年大學學測時程表一次看

115學測登場！考場必帶物品、扣分行為一覽　衣服穿3顏色考運強

天氣預報／學測日桃園以北有雨！下周強冷氣團發威　最冷急凍10度

📍1月17日（周六）學測考科
◾09:20-11:00 數學A（已考完）
◾12:50-14:40 自然（已考完）

📍1月18日（周日）學測考科
◾09:20-11:00 英文（已考完）
◾12:50-14:20 國文（一）國綜
◾15:20-16:50 國文（二）國寫

📍1月19日（周一）學測考科
◾09:20-11:00 數學B
◾12:50-14:40 社會

▲115年學測考試日程。（圖／大考中心簡章ceec.edu.tw）
▲115年學測考試日程。（圖／大考中心簡章ceec.edu.tw）
🟡115年大學學測考科題目、參考答案一覽（不斷更新）

📍Day 1｜數學A：完整試題卷點此參考答案點此

📍Day 1｜自然：完整試題卷點此參考答案點此

📍Day 2｜英文：完整試題卷點此參考答案點此

資料來源：大學入學考試中心

相關新聞

115學測「英文答案」公布！難度一般、中上考生受惠　預測5標出爐

115學測「自然答案」公布！專家：整體難度適中　預測五標出爐了

115學測「數學A答案」公布！難度偏高、有鑑別度　預測五標出爐

學測第2天早晚涼！吳德榮：冷氣團週二南下探8度　挑戰寒流冷4天