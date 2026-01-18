（12:35更新，新增115學測英文答案）115年大學學測進入第2天，今年總計約12.1萬人報考，首日已先考完數學A及自然科，今（19）日考試科目為英文以及國文，以及周一考數學B及社會。在大考中心提供正確解答前，得勝者文教率先公布參考答案給考生們參考。《NOWNEWS今日新聞》整理115學測重要資訊，包括考試時程表、考試規定、全科目題目試卷及答案連結，內文資訊不斷更新，提供家長、考生一文掌握。
🟡115年大學學測時程表一次看
📍1月17日（周六）學測考科
◾09:20-11:00 數學A（已考完）
◾12:50-14:40 自然（已考完）
📍1月18日（周日）學測考科
◾09:20-11:00 英文（已考完）
◾12:50-14:20 國文（一）國綜
◾15:20-16:50 國文（二）國寫
📍1月19日（周一）學測考科
◾09:20-11:00 數學B
◾12:50-14:40 社會
🟡115年大學學測考科題目、參考答案一覽（不斷更新）
📍Day 1｜數學A：完整試題卷點此、參考答案點此
📍Day 1｜自然：完整試題卷點此、參考答案點此
📍Day 2｜英文：完整試題卷點此、參考答案點此
資料來源：大學入學考試中心
