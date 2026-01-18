今明兩天（18日、19日）迎接學測日，中央氣象署提醒迎風面降雨漸增，今（18）日基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，外出記得要帶傘！此外，下周二（20日）冷氣團南下影響，最低溫時間為周三、周四，屆時局部地區低溫跌破10度。
今天天氣：迎風面水氣增加！學測記得帶傘
今（18）日各地早晚較涼，基隆北海岸、臺灣北部山區及大臺北、東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門
明天的天氣：東北季風增強 降溫還不明顯
東北季風增強，溫度下降尚不明顯，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有短暫雨，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
低溫預測，西半部、東半部及澎湖16~19度，金門及馬祖13~14度；高溫預測，北部及東半部21~24度，中南部25~27度，澎湖及金門20~21度，馬祖17度。
一周天氣：下周二強烈大陸冷氣團襲台 最冷跌破10度
下周二（20日），強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，白天仍有18度，入夜氣溫開始下降，北部明顯轉冷，其他地區逐漸變冷。這波冷空氣影響時間長，預計將會一路凍到下周五、下週六清晨，最冷時間點在下周三晚至下周四，北部約12度至13度，中部13度，局部地區跌破10度。
下周冷空氣影響期間，迎風面地區降雨明顯，下周二新竹以北、東半部降雨範圍變大，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部大雨機會；下周三迎風面地區雨勢偏大，一直到下周四、下周五雨勢才會稍緩，不過北部、東半部仍有零星降雨。若水氣搭配得宜，下周四中部以北、東北部及東部3000公尺以上的高山有降雪機會。
資料來源：中央氣象署、環境部
