115年大學學測今（19）日進入最後一天尾聲，今日考程分別為數學B、社會，壓軸的社會科在下午2點40分正式考完，考生們終於可以鬆一口氣。得勝者文教稍早搶先提供社會科題目參考答案，《NOWNEWS今日新聞》本文將一次公佈，但仍提醒各位考生，正確解答以大考中心公布為主。
🟡115學測社會預測5標出爐、考生想法曝光
得勝者文教預估115年學測社會五標，頂標估為13級分、前標12級分、均標10級分、後標8級分、底標7級分，和114年學測社會相比，頂標、前標、均標、後標、底標估保持不變。
在社群Threads上，許多應考學生都認為本次社會科難度偏簡單，出題相對好懂，不少考生大讚，「寫超順」、「這次只有社會是佛心的」、「115學測社會出題老師 您們是我今生今世遇過最美最帥心地最善良的人」、「19頁寫起來很順」，但也有不少考生反映手寫題則偏難，認為成績差距會因為手寫題而拉開。
🟡115學測社會題目、115學測社會參考答案（得勝者文教提供）
🟡115年學測社會科解析（中國民國補習教育協會）
115學測（學科能力測驗）重點日程
115.01.17 (六) ~ 01.19 (一)：學測考試
115.02.25 (三)：學測公布成績
115.02.26 (四)：學測寄發成績通知單
115.02.26 (四) ~ 03.04 (三)：學測申請成績複查
115.03.11 (三)：寄發成績複查結果通知書，開放成績複查結果查詢
資料來源：大學入學考試中心
