115年大學學測終於來到尾聲第3天，高三同學今（19）日只要考完數學B、社會就能夠解脫，準備放寒假！《NOWNEWS》也特別整理115學測重要資訊，包括考試時間、考試注意事項、全科目考試題目試券、考試補習班參考答案、以及大考中心正解連結，內文資訊將會不斷更新，提供家長、考生一文掌握，而在大考中心公布試題正解之前，參考答案由得勝者文教提供。
🟡115年大學學測考科題目、參考答案、大考中心正解一覽（不斷更新）
📍Day 1｜數學A：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 1｜自然：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 2｜英文：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 2｜國綜：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 2｜國寫：試題卷點此
115學測作文題目考生寫到哭！幾米畫作、《愛的迫降》2大命題熱議
115學測國文非選題答案！作文「隔在我們之間的種種」考生寫到哭
📍Day 3｜數學B：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 3｜社會：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
115學測各科答案與五標預測懶人包！數A魔王題、自然歷屆最難？
🟡115年大學學測時程表、重要資訊一次看
📍1月17日（周六）學測考科：數學 A、自然（已考完）
📍1月18日（周日）學測考科：英文、國綜、國寫（已考完）
📍1月19日（周一）：09:20-11:00 數學B、12:50-14:40 社會
考場規定：115學測登場！考場必帶物品、扣分行為一覽 衣服穿3顏色考運強
資料來源：大學入學考試中心
