115學測題目走火入魔！國文老師都挺不下去

「我是高中國文老師，我真心覺得近幾年的學測國文試題越來越喪心病狂」

115學測國文題目真的偏難！閱讀量太大、作文有挑戰性

國文試題總字數約1.3萬字，比去年增加約2000字，換算90分鐘考試時間，一分鐘要閱讀140個字並作答

115學測國文有4成題目是難關！預估5標出爐

整張試券約有40％是難題，特別是第19題至21題（懷素自敘帖）、第22題至24題（杜甫詩作與註解對讀），最能夠區分考生程度。

預估（頂、前、均、後、底）依序為13、12、10、9、7級分，和去年維持一致