115年學測日前考完國綜以及國寫，結果題目引爆考生熱烈討論，有許多同學抱怨題目太長根本就寫不完，而國寫作文題目以「隔在我們之間的種種」以情感面為出發點，不少考生甚至寫到哭，直接把考試當成抒發心情的出口，今年學測國文題目話題度超高。不過有不少國文老師則持反對意見，認為「題目根本完全走鐘，已經到了走火入魔的境界」。
115學測題目走火入魔！國文老師都挺不下去
有高中國文老師在社群平台「Threads」貼文指出「我是高中國文老師，我真心覺得近幾年的學測國文試題越來越喪心病狂」、「國文老師淺評今年學測題目，國綜題目題組題太多字數也多，古文多還不僅只能理解情節，也要掌握人物立場，整體偏難」。
貼文曝光後，不少老師也都現身留言區表示「題目真的越來越長....我寫到皺眉頭，這考生怎麼消化？完全走鐘的108課綱」、「近似拐彎抹角的考題，美其名為閱讀素養，實則虐殺學生求學動力」、「有看過其他科題目就知道，不只是國文，其他科題目都是又臭又長....」、「出題者真的要檢討，閱讀能力當然可以考驗，但通篇短話長說，這根本已經走火入魔了」、「身為國文老師，沒遇過學生寫作文寫到哭的。」
115學測國文題目真的偏難！閱讀量太大、作文有挑戰性
對於115學測國文題目熱烈討論，得勝者文教國文補教老師陳怡樺表示，國文試題總字數約1.3萬字，比去年增加約2000字，換算90分鐘考試時間，一分鐘要閱讀140個字並作答，且選項誘答力很強，連老師們都寫得很趕、寫得非常痛苦，加上今年題組可能有白話文、兩篇文言文要讀，難度比去年更難，考生作答會很辛苦。
臉書專頁「文科教授跨域國文學習筆記」也在看過國寫題目之後表示：「學測國寫題越來越具備挑戰性，這樣的考題設計，超級考驗分析和論述能力，相信可以篩出程度，今年國文科不容易啊！」
115學測國文有4成題目是難關！預估5標出爐
而全國教師會（全教會）解題團隊表示，今年題材多元，從肥皂、台灣杉、福爾摩斯取材；國學常識也重出江湖，檢視考生的基礎功底；另外還有歸有光的〈項脊軒志〉出發，連結現代口述歷史「將女兒送養的阿母」，探討性別平等的現今趨勢，整張試券約有40％是難題，特別是第19題至21題（懷素自敘帖）、第22題至24題（杜甫詩作與註解對讀），最能夠區分考生程度。
至於今年的國文科預估五標，包括得勝者文教、學習王科技、勝選學習顧問預估（頂、前、均、後、底）依序為13、12、10、9、7級分，和去年維持一致，實際還是要等成績出爐才會知道。只能說，在當今AI世代來臨，言簡意賅、重點整理已經成為時代趨勢，到底現在的學生還需不需要這種長篇大論的閱讀能力培養？真的就只能是見仁見智。
資料來源：得勝者文教、文科教授跨域國文學習筆記
我是廣告 請繼續往下閱讀
有高中國文老師在社群平台「Threads」貼文指出「我是高中國文老師，我真心覺得近幾年的學測國文試題越來越喪心病狂」、「國文老師淺評今年學測題目，國綜題目題組題太多字數也多，古文多還不僅只能理解情節，也要掌握人物立場，整體偏難」。
115學測國文題目真的偏難！閱讀量太大、作文有挑戰性
對於115學測國文題目熱烈討論，得勝者文教國文補教老師陳怡樺表示，國文試題總字數約1.3萬字，比去年增加約2000字，換算90分鐘考試時間，一分鐘要閱讀140個字並作答，且選項誘答力很強，連老師們都寫得很趕、寫得非常痛苦，加上今年題組可能有白話文、兩篇文言文要讀，難度比去年更難，考生作答會很辛苦。
而全國教師會（全教會）解題團隊表示，今年題材多元，從肥皂、台灣杉、福爾摩斯取材；國學常識也重出江湖，檢視考生的基礎功底；另外還有歸有光的〈項脊軒志〉出發，連結現代口述歷史「將女兒送養的阿母」，探討性別平等的現今趨勢，整張試券約有40％是難題，特別是第19題至21題（懷素自敘帖）、第22題至24題（杜甫詩作與註解對讀），最能夠區分考生程度。
資料來源：得勝者文教、文科教授跨域國文學習筆記