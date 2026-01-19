115學年度大學學測已進入後半段考程，今年總計逾12萬名考生報考。考後第一時間，考生與家長最關心的莫過於各科答案及五標預測。根據得勝者文教整理提供「數學A、自然、英文、國語文綜合能力」等各科參考答案，整體呈現「數A與國文偏難，自然圖表多到不少人直呼歷屆最難（但專家認為整體難度適中）、英文有利中上程度考生」趨勢。
115學測各科五標預測與難度分析！
1. 數學A：專家分析，今年數A考題偏難且鑑別度高，甚至出現計算量龐大的「魔王題」。
預估五標為：頂標11級分、前標9級分、均標6級分、後標4級分、底標3級分。雖然預估五標與114年相同；但相比113年，頂標至後標皆估下調了1級分，顯示出其挑戰性。
2. 自然科：今年試題多達19頁，其中出現了50個圖表，尤其是生物科題幹極長，也考驗閱讀與理解能力，雖有專家認為整體難度適中、但連補教老師都坦言「寫不完是正常」，讓不少考生直呼是「歷屆最難」。
預估五標為：頂標13級分、前標12級分、均標9級分、後標7級分、底標5級分，與114年持平。
3. 英文科：教師群認為整體難度適中，端看考生是否掌握好上下文邏輯，應有利於中上程度的考生。
預估五標為：頂標13級分、前標11級分、均標8級分、後標5級分、底標4級分。值得注意的是，後標與底標有望較114年學測提高1級分，頂標、前標、均標估保持不變。
4. 國語文綜合能力：全國高級中等學校教育產業工會（全中教）教師群認為，今年國綜考題呈現「穩中求變」，且學術探究與性別平權成為命題關鍵。但多數考生認為「題組偏多、難度高」。
預估五標為：頂標13級分、前標12級分、均標10級分、後標9級分、底標7級分，與去年相比估保持不變。
115年大學學測考科題目、參考答案一覽（不斷更新）
📍Day 1｜數學A：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 1｜自然：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 2｜英文：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 2｜國綜：試題卷點此、參考答案點此、大考中心正確解答
📍Day 2｜國寫：試題卷點此
115學測考程與成績查詢重要資訊！
根據大考中心簡章，本次學測考程如下：
📍1月17日（周六）學測考科：數學 A、自然（已考完）。
📍1月18日（周日）學測考科：英文、國綜、國寫（已考完）。
📍1月19日（周一）：09:20-11:00 數學B、12:50-14:40 社會。115學測考場查詢（🔎點此查詢）
專家提醒，115學年度大學學測正確解答以大學入學考試中心（大考中心）公布的正式版為準。建議考生對完答案後，應調整心態準備後續的志願填報與面試規劃。
資料來源：得勝者文教、大學入學考試中心
專家提醒，115學年度大學學測正確解答以大學入學考試中心（大考中心）公布的正式版為準。建議考生對完答案後，應調整心態準備後續的志願填報與面試規劃。
