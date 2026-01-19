我是廣告 請繼續往下閱讀

▲115年學測數學B題目、參考答案一次看。（圖／由得勝者文教提供）

▲115年學測考試日程。（圖／大考中心簡章ceec.edu.tw）

115年大學學測今（19）日進入最後一天尾聲，今日考程分別為數學B、社會，首節數學B已在上午11時準時考完，社會科則在下午12:50開始測驗。得勝者文教預估115年學測數學B測驗五標，頂標估為11級分、前標9級分、均標6級分、後標4級分、底標3級分，和114年學測數學B相比，頂標、前標減少一級分，均標、後標、底標則保持不變。社群平台上，有考生反應題目比想像中的難，甚至比起數學A還要令人摸不著頭緒，還有人透露考場內三分之二的人都同時站起來提早交卷，「感覺相當絕望」，但也有人認為寫題輕輕鬆鬆、毫無難度。全國高級中等學校教育產業工會（全中教）教師群表示，今年考題完整且具有深度，難度明顯升級，若讀不懂題目可能會沒有下筆方向，考生需要耐心讀題並掌握解題關鍵。