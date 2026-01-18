根據星巴克官網，本周1月21日是國際擁抱日，官方推出擁抱你我好友分享日，蛇年最後節氣大寒1月20日起連2天，爽喝「買一送一」有星冰樂！《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算，最便宜大杯55元起咖啡優惠快記下；手搖飲料CoCo都可表示，全台門市天天「果咖買一送一」常態優惠。
星巴克：買一送一有星冰樂！大杯55元起喝2天 國際擁抱日咖啡優惠
本周迎接1月20日大寒（蛇年最後一個節氣）、1月21日是國際擁抱日，星巴克表示，2026年1月20日（二）至1月21日（三）11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好，「星巴克買一送一」最便宜買法，可以喝到平均大杯：草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元起、美式咖啡57.5元、那堤70元、香草風味星冰樂62.5元。
CoCo都可：生椰拿鐵開賣！買一送一兩大咖啡優惠
手搖飲料CoCo都可跨足咖啡市場受好評，2026年全新再開賣生椰拿鐵，還推出超值常態咖啡優惠：
◾️買一送一天天喝果咖！CoCo表示，天天都有「職人美式、果咖美式買一送一」咖啡優惠！全台門市臨櫃購買指定果咖品項（紅柚香檸美式、西西里手搗檸檬美式、台灣柳丁美式），天天享有「同價位買一送一」優惠。
◾️生椰拿鐵買一送一周二咖啡日優惠！CoCO都可每周二咖啡日優惠，祭出生椰職人拿鐵／職人美式／果咖美式「同價位買一送一」。
推薦今年開賣「生椰職人拿鐵（14oz）」街邊店原價70元、「粉角生椰拿鐵（14oz）」街邊店原價80元、「台灣柳丁美式（L）」、「台灣柳丁拿鐵（14oz）」街邊店原價85元，四大咖啡新品。提醒大家，活動優惠以原價計，同價位買一送一，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告。
資料來源：星巴克、CoCo都可
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
