星巴克：買一送一有星冰樂！大杯55元起喝2天 國際擁抱日咖啡優惠

《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好，「星巴克買一送一」最便宜買法，可以喝到平均大杯：草莓巴西莓檸檬風味星沁爽 55元起、美式咖啡57.5元、那堤70元、香草風味星冰樂62.5元。

提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

CoCo都可：生椰拿鐵開賣！買一送一兩大咖啡優惠

買一送一天天喝果咖！

生椰拿鐵買一送一周二咖啡日優惠！