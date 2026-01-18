我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊今（18）日在主場大通中心迎戰夏洛特黃蜂隊的比賽中出現突發狀況。原定出現在首發名單中的明星前鋒吉米·巴特勒（Jimmy Butler），在開賽前一刻突然被移出名單。勇士官方隨後宣布，巴特勒因「個人原因」將缺席今晚的比賽，且在比賽開始後，他也並未出現在球隊替補席上。巴特勒原本已被列入勇士隊今晚的先發五人名單，但就在跳球前夕，球隊改由理查德（Will Richard）頂替其首發位置。根據NBA記者Brett Siegel的追蹤報導，巴特勒是因臨時處理個人事務而無法出戰，球團也迅速調整輪替，理查德、梅爾頓（De'Anthony Melton）以及射手希爾德（Buddy Hield）預計都將因此獲得更多的上場時間。現年36歲、正處於職業生涯第15個賽季的巴特勒，本季在勇士隊展現了極高的競技水準，場均能貢獻20.1分、5.6籃板與4.9助攻，投籃命中率高達51.9%，三分命中率也有38.1%的出色發揮。在勇士本賽季前43場比賽中，巴特勒出戰了其中的37場，是球隊攻防兩端的核心支柱。他的突然缺陣無疑讓勇士在主場面對黃蜂時的防守佈署受到考驗，這也是他加盟勇士後較為罕見的突發退賽狀況。根據勇士隊提供的時程，巴特勒下一次出賽的機會將是下週一（19日）對陣老東家邁阿密熱火隊（Miami Heat）的比賽。由於巴特勒在熱火效力多年並帶隊兩度殺入總決賽，這場比賽對他而言具有特殊意義。勇士球迷與教練團均希望巴特勒能及時處理完個人事務，在對戰熱火的關鍵戰役中重返球場。