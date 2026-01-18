我是廣告 請繼續往下閱讀

▲巴特勒與梅爾頓共同在場時，淨勝分（Net Rating）高達+21.9，是勇士陣中所有出賽超過200分鐘的雙人組合中最高的一對。（圖／美聯社／達志影像）

▲梅爾頓（De'Anthony Melton） 與巴特勒之間的化學反應相當出色。（圖／美聯社／達志影像）

雖然柯瑞（Stephen Curry）始終是金州勇士隊（Golden State Warriors）最核心的靈魂人物，但隨著球季推進，勇士隊另一項強大的團隊戰力正逐漸顯現。自去年2月交易截止日前簽下吉米·巴特勒（Jimmy Butler）後，這位明星前鋒展現的價值幾乎與日俱增，尤其在他帶領「柯瑞不在場時」的表現，更讓這筆交易顯得物超所值。特別是他和梅爾頓（De'Anthony Melton）共同出賽時，展現出色化學反應，成為勇士重要的側翼搭檔。過去幾年，當柯瑞下場休息時，勇士隊往往面臨進攻斷電或領先優勢被迅速抹平的困境。然而，這一切在巴特勒加入後發生了翻天覆地的變化。以15日對陣紐約尼克隊的比賽為例，勇士在開場不到8分鐘內便以14：31大幅落後。當柯瑞在首節剩餘3分多鐘離場時，勇士仍落後14分，歷史經驗顯示這通常意味著深淵的開始。然而，由巴特勒領軍的第二陣容不僅穩住陣腳，更在首節結束前打出一波11：2的強勢攻勢，迅速將勝差縮小至5分，為後續的逆轉奠定基礎。勇士隊在過去14場比賽中取得了10勝4負的優異戰績，其中「非柯瑞陣容」功不可沒。數據顯示，巴特勒與梅爾頓共同在場時，淨勝分（Net Rating）高達+21.9，是勇士陣中所有出賽超過200分鐘的雙人組合中最高的一對。更令人驚嘆的是，由波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、梅爾頓、巴特勒與霍福德（Al Horford）組成的四人組合，淨勝分竟達到驚人的+38.2，大幅領先其他輪替陣容。這套組合不僅能防守，更展現了極高的進攻穩定性。在擊敗尼克隊的比賽中，巴特勒不僅防守強悍，更在進攻端展現效率，全場22投14中砍下32分，創下他加盟勇士以來單場最高出手紀錄。他在場上的正負值為+15，展現了無與倫比的影響力。目前勇士隊在過去15場比賽中，替補陣容的淨效率（Bench Net Rating）已攀升至聯盟第5。總教練科爾（Steve Kerr）指出，有了巴特勒在場，球隊即便犯錯也不會感到驚慌，「因為我們具備了以前缺少的防守一致性」。