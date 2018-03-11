中草藥CP值高　花蓮農改場擬在宜蘭推廣

花蓮農改場蘭陽分場打算在宜蘭地區推廣種植包括當歸在內的中草藥，由於這類中草藥植物對生長環境的要求並不嚴苛，花蓮農改場蘭陽分場張同吳分場長表示，只要後端行銷最得好，宜蘭地區是可以大量推廣，而其單位面積產值也比種植水稻來得高。

一般人對於當歸、丹參、黨參、白芷的印象都是中藥材，事實上，這些植物除了是中藥，同時也是食材。花蓮農改場蘭陽分場張同吳分場長表示，這些中草藥植物不但是食材，而且全株都可食用。張同吳說，這類中草藥植物對於生長環境的要求不是那麼嚴格，所以很多地方都可以種植。目前宜蘭縣種植這類中草藥植物的面積並不大，在三星、員山、五結等鄉鎮都有農民種植，總數大約數公頃左右。