骨髓移植病患接受化療　補充左旋麩醯胺酸可減緩副作用

不少病人總是認為住院治療比較安心，其實不然。因為像是血癌患者接受化療後，由於白血球下降，感染的風險大增，住院反而曝露在院內感染的高風險之下。

高雄榮總血液腫瘤科余明生醫師表示，以化療前期最常見的嘔吐副作用為例，目前止吐藥物多半是以點滴方式給予，只要在注射化療藥物前的半小時，同時加入止吐藥，多半能夠發揮止吐的效果。

因此，只要病人接受化療穩定，就會建議回家休養，時間到了再回診即可。

此外，由於不少患者接受化療後，因為白血球降低造成口腔黏膜破，有些甚至疼痛到無法進食。

他建議患者不能因為怕痛而不進食，反而要加強營養補充，除了太酸、太辣等過於刺激的食物不建議之外，可以將食物處理較軟爛，方便吞嚥，如果患者沒有胃口，也可以在三餐之外，輔以營養補充品，藉此讓白血球上升，口腔黏膜就可以自行修復。但是營養補充品只能做為補充營養所需，不能當做正餐，三餐正常吃才是最重要。

余明生醫師指出，如果擔心口腔黏膜破損，可以事先補充左旋麩醯胺酸，藉以強化黏膜健康，不必等黏膜破了再來補充，而且並非所有病患的口腔黏膜都會破，因為攸關化療強度與營養是否足夠均為關鍵。

台中榮總血液腫瘤科主任滕傑林醫師指出，左旋麩醯胺酸是人體中重要的胺基酸，一般人只要營養充足，並不缺乏。但是癌症病人，一旦接受化療，勢必產生前述不同程度的副作用，若能適時補充左旋麩醯胺酸，的確能夠減緩化療，以及放射線治療造成的副作用。



▲台中榮總血液腫瘤科主任滕傑林醫師指出，左旋麩醯胺酸是人體中重要的胺基酸，一般人只要營養充足，並不缺乏。（圖／公關照片）

在使用左旋麩醯胺酸這類營養補充品，可以早中晚補充一次，從臨床觀察病患使用的經驗來看，尤其對於口腔黏膜破的改善效果最明顯，即使接受化療出現黏膜破的情形，嚴重度也可以降低很多，通常約在一週至十天左右即可恢復 ，建議病患可以在化療開始前一至兩天先使用，發揮預防的效果。