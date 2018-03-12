NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈犬貓絕育活動開跑　首場絕育數破百繼承國父理念　致公黨盼兩岸和平跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
生活

倚老賣老！白目伯逼讓座不成　竟「動手撞人」網友怒

生活中心／綜合報導2018/03/12 11:37
▲一名阿伯逼讓座不成，竟還動手撞人，引發眾怒。（圖／翻攝自爆怨公社）
▲一名阿伯逼讓座不成，竟還動手撞人，引發眾怒。（圖／翻攝自爆怨公社）

博愛座難道是年長者的專利？一名女網友在臉書社團「爆怨公社」中表示，日前搭乘捷運時，因生理期不適坐在博愛座上，卻遇到一名老伯伯逼讓座，她委婉拒絕竟遭到老伯伯怒嗆：「你媽沒教育妳」，甚至故意用手臂撞她，引發網友熱議。

該名女網友在文中提到，昨（ 11 ）日搭乘捷運時，適逢生理期身體不舒服，外加剛下班，所以坐在博愛座的位子，不料一名老伯伯上車後就示意要她讓位，女網友好聲好氣表示自己人不舒服，一旁乘客立刻起身讓位給老伯伯，但老伯伯坐下後口中卻嚷嚷著：「博愛座本來就是給老人家坐，妳要坐去坐一般的座位」。

她無奈告知：「我生理期來，很不舒服」，老伯伯竟用左手臂撞了她的右手臂一下，女網友提高音量：「你這樣動手動腳對嗎？難道我要告訴全世界我生理期來嗎？」老伯伯卻理直氣壯表示：「我動手有錯嗎？妳媽沒教育妳，我替妳媽教育妳」，一語讓她忍無可忍，氣得直呼：「我媽的教育跟你沒關係，你需要這樣動手嗎？」

這時老伯伯轉向他的妻子抱怨：「現在的小孩，就是這麼沒教育，我也可以動手打她兩巴掌，幫她父母教育她」，並質問女網友：「妳是在大聲什麼？」妻子一旁幫腔：「現在的小孩就是這麼嬌貴，一點點痛也要坐，我們以前還不是這樣痛過來」，老伯伯接著嗆：「我的小孩也是這樣被我打到大的啦～打妳剛好啦！什麼家庭，什麼教育！」

女網友怒回：「我一開始也是好聲好氣跟你說，是你先動手推我，你憑什麼推我？你又不是我父母，沒資格打我，難道我要拿衛生棉給你看嗎？」老伯伯的妻子最後還說：「妳可以請站務員開證明給妳啊！」她心想：「有人會為了生理痛去請站務員開證明的嗎？而且博愛座本來就是給需要的人！請不要倚老賣老！」

文章一推出，立刻掀起一陣熱議，網友們紛紛回應「不值得讓人尊敬的老人家」、「倚老賣老什麼時候可以隨便打人了」、「遇到瘋子」、「所以這年頭......就算是博愛座空著.....也沒啥人敢去坐」、「老人了不起啊？沒位子坐不會自己開車嗎？跟人家不舒服的人爭什麼博愛座？」

關鍵字捷運博愛座倚老賣老讓座教育
米其林必比登太多　網友推這些先吃雙北定期票上路　捷運、公車無限搭

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan