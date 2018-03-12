倚老賣老！白目伯逼讓座不成　竟「動手撞人」網友怒

該名女網友在文中提到，昨（ 11 ）日搭乘捷運時，適逢生理期身體不舒服，外加剛下班，所以坐在博愛座的位子，不料一名老伯伯上車後就示意要她讓位，女網友好聲好氣表示自己人不舒服，一旁乘客立刻起身讓位給老伯伯，但老伯伯坐下後口中卻嚷嚷著：「博愛座本來就是給老人家坐，妳要坐去坐一般的座位」。

博愛座難道是年長者的專利？一名女網友在臉書社團「爆怨公社」中表示，日前搭乘捷運時，因生理期不適坐在博愛座上，卻遇到一名老伯伯逼讓座，她委婉拒絕竟遭到老伯伯怒嗆：「你媽沒教育妳」，甚至故意用手臂撞她，引發網友熱議。

她無奈告知：「我生理期來，很不舒服」，老伯伯竟用左手臂撞了她的右手臂一下，女網友提高音量：「你這樣動手動腳對嗎？難道我要告訴全世界我生理期來嗎？」老伯伯卻理直氣壯表示：「我動手有錯嗎？妳媽沒教育妳，我替妳媽教育妳」，一語讓她忍無可忍，氣得直呼：「我媽的教育跟你沒關係，你需要這樣動手嗎？」

這時老伯伯轉向他的妻子抱怨：「現在的小孩，就是這麼沒教育，我也可以動手打她兩巴掌，幫她父母教育她」，並質問女網友：「妳是在大聲什麼？」妻子一旁幫腔：「現在的小孩就是這麼嬌貴，一點點痛也要坐，我們以前還不是這樣痛過來」，老伯伯接著嗆：「我的小孩也是這樣被我打到大的啦～打妳剛好啦！什麼家庭，什麼教育！」

女網友怒回：「我一開始也是好聲好氣跟你說，是你先動手推我，你憑什麼推我？你又不是我父母，沒資格打我，難道我要拿衛生棉給你看嗎？」老伯伯的妻子最後還說：「妳可以請站務員開證明給妳啊！」她心想：「有人會為了生理痛去請站務員開證明的嗎？而且博愛座本來就是給需要的人！請不要倚老賣老！」

文章一推出，立刻掀起一陣熱議，網友們紛紛回應「不值得讓人尊敬的老人家」、「倚老賣老什麼時候可以隨便打人了」、「遇到瘋子」、「所以這年頭......就算是博愛座空著.....也沒啥人敢去坐」、「老人了不起啊？沒位子坐不會自己開車嗎？跟人家不舒服的人爭什麼博愛座？」