新北中央獅子會捐贈履帶式爬梯機　造福身障失能長者

身障者或年老失能長輩上下樓梯不方便，可使用履帶式爬梯機，不但能減輕家人或照顧者要揹或移動的辛勞，也能避免摔倒，保護雙方的安全。新北市中央獅子會特別捐贈3台履帶式爬梯機給新北市政府，方便身障者及失能的長輩走出家門。

新北市中央獅子會會長廖建興的父親10年前不慎摔倒，腦部受創無法行動，光從床上要起身，他就常常抱不動，深刻體會照顧者的辛苦，雖然住家有電梯，但想到還有許多身障者或行動不便的失能長者，若住在一般沒電梯的公寓裡，要如何上下樓？

他希望能透過這次捐贈活動拋磚引玉，讓其他友會瞭解爬梯機的功能，並提供其他友會未來社會服務的方向。體重102公斤的廖建興還親自坐上爬梯機體驗，他表示，坐起來非常穩當舒適，很適合身障者或年老失能的長輩上下樓梯。