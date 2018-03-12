新北中央獅子會捐贈履帶式爬梯機　造福身障失能長者

身障者或年老失能長輩上下樓梯不方便，可使用履帶式爬梯機，不但能減輕家人或照顧者要揹或移動的辛勞，也能避免摔倒，保護雙方的安全。新北市中央獅子會特別捐贈3台履帶式爬梯機給新北市政府，方便身障者及失能的長輩走出家門。
新北市中央獅子會會長廖建興的父親10年前不慎摔倒，腦部受創無法行動，光從床上要起身，他就常常抱不動，深刻體會照顧者的辛苦，雖然住家有電梯，但想到還有許多身障者或行動不便的失能長者，若住在一般沒電梯的公寓裡，要如何上下樓？
他希望能透過這次捐贈活動拋磚引玉，讓其他友會瞭解爬梯機的功能，並提供其他友會未來社會服務的方向。體重102公斤的廖建興還親自坐上爬梯機體驗，他表示，坐起來非常穩當舒適，很適合身障者或年老失能的長輩上下樓梯。
新北市社會局身心障礙福利科長徐綺櫻表示，履帶式爬梯機本身重達近50公斤，可承受130公斤的安全重量，即使體重上百公斤的使用者也能運轉自如。
代表受贈的新北市社會局長張錦麗表示，台灣的照顧型態已有照顧者及被照顧者雙重老化現象，目前新北市未裝設電梯的老舊公寓為數眾多，對於身障者、失能長者出門都是一大考驗，爬梯機可減輕照顧者的負擔，並提昇行動不便者就醫及社會參與的便利，非常感謝中央獅子會慷慨捐贈。
張錦麗表示，為協助行動不便者克服上下樓梯困難，新北市輔具中心在101年開辦爬梯機租借服務，也分別於104年、105年向中央申請經費購置25台履帶式爬梯機，其中2台委託民間單位辦理專人上下樓服務，其餘23台置於新北市輔具中心供一般民眾租借使用，累計至107年1月底，履帶式爬梯機租用服務約1萬1,580人次受惠，這次新北市中央獅子會捐贈3台，將一併納入提供服務。
有意申請使用的民眾經中心評估居家環境適合使用爬梯機，並透過操作教學認證後，可依實際需求選擇日租、週租、月租等方式，收費標準分別為每日200元、每週1,000元，月租則為3,000元。