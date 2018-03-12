改造日式居酒屋　五星級雙主廚首度聯手

台南老爺行旅與新竹老爺酒店首創老爺集團主廚雙客座形式，攜手打造令人吮指回味的東洋饗宴，一次品嘗兩位五星級飯店主廚的精湛料理技藝；台南老爺甘粹餐廳即日起至25日，限定推出，讓消費者感受最道地的日式居酒屋。
掌廚超過24年經驗的新竹老爺中山日本料理長周建中，精湛的刀工技藝不僅將食材的美味作更豐富層次的展現，其日式煮物的黃金調味更是北台灣饕客及竹科高階主管們口耳相傳的美味，此次更與老爺行旅主廚魏韶璞合作。
雙主廚這次推出八道全新西式烹調手法「和風洋食」，讓內斂細緻的和風美味有了更新穎的味覺饗宴；首推「香煎雞胸佐京都蒜味噌」，將新鮮雞胸透過西式料理手法的低溫烹調，把原本彈韌的雞胸肉變的鮮嫩滑口，搭配以京都白味噌調製而成的黃金醬汁，入口皆是品嘗到清甜醍醐味。
「蟹肉豆乳奶油可樂餅」改良經典可樂餅以馬鈴薯與牛奶搭配的作法，嚴選擁有日本蟹后美名的「松葉蟹腿肉」搭配香醇濃郁的新鮮無糖豆酥炸製成，外酥內嫩的口感讓大海的鮮甜美味在舌間輕盈舞動。
活動期間老爺更推出週週抽獎活動，不論成人或孩童前來用餐即贈摸彩券，除了有機會抽中甘粹餐廳平、假日餐券外，最大獎更直接送您入住新竹老爺酒店，讓您有機會親臨周建中師傅的主場，享受東洋料理美味。