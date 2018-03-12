改造日式居酒屋　五星級雙主廚首度聯手

台南老爺行旅與新竹老爺酒店首創老爺集團主廚雙客座形式，攜手打造令人吮指回味的東洋饗宴，一次品嘗兩位五星級飯店主廚的精湛料理技藝；台南老爺甘粹餐廳即日起至25日，限定推出，讓消費者感受最道地的日式居酒屋。

掌廚超過24年經驗的新竹老爺中山日本料理長周建中，精湛的刀工技藝不僅將食材的美味作更豐富層次的展現，其日式煮物的黃金調味更是北台灣饕客及竹科高階主管們口耳相傳的美味，此次更與老爺行旅主廚魏韶璞合作。

雙主廚這次推出八道全新西式烹調手法「和風洋食」，讓內斂細緻的和風美味有了更新穎的味覺饗宴；首推「香煎雞胸佐京都蒜味噌」，將新鮮雞胸透過西式料理手法的低溫烹調，把原本彈韌的雞胸肉變的鮮嫩滑口，搭配以京都白味噌調製而成的黃金醬汁，入口皆是品嘗到清甜醍醐味。