川金會》川普與金正恩會面地點　美媒研判選在海森崴

美國總統川普將在 5 月底之前與北韓領導人金正恩會面，這場歷史性見面有望化解北韓核問題。美國媒體歸納了兩位領導人可能會面的地點，包括關島、瑞典、板門店、平壤、首爾、濟州島與海森崴都有可能，其中又以海森崴的可能性最大。

根據美國「國家利益」( National Interest )期刊網站報導，就北韓方面而言，比較希望川普訪問平壤，2000年時柯林頓差一點訪問平壤，雖然他2009年時也順利訪問北韓，但是那時柯林頓已經不是美國總統。

兩韓交界的板門店也是可能地點，因為川普4月份將與南韓總統文在寅會面，但是板門店缺乏大型場地與適當設施作為會面地點，而且川普大概也不想一個月之內前往同一個國家兩次。首爾跟濟州島也是一個選項，但是金正恩接受的可能性不高，而且金正恩要踏上南韓領土，南韓人民勢必強烈反對。