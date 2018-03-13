NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
全球總覽軍武頻道名流動態國際暖新聞萬花筒大陸
即時跑馬燈賴揆悄換2百萬座車？政院：是舊車台積設備創意賽開跑　冠軍獎60萬跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
全球

川金會》川普與金正恩會面地點　美媒研判選在海森崴

記者呂烱昌／綜合報導2018/03/13 14:58
▲美國總統川普將在 5 月底之前與北韓領導人金正恩舉行歷史性會面，地點選在何處引發關注。（圖／美國國防部 )
▲美國總統川普將在 5 月底之前與北韓領導人金正恩舉行歷史性會面，地點選在何處引發關注。（圖／美國國防部 )

美國總統川普將在 5 月底之前與北韓領導人金正恩會面，這場歷史性見面有望化解北韓核問題。美國媒體歸納了兩位領導人可能會面的地點，包括關島、瑞典、板門店、平壤、首爾、濟州島與海森崴都有可能，其中又以海森崴的可能性最大。

根據美國「國家利益」( National Interest )期刊網站報導，就北韓方面而言，比較希望川普訪問平壤，2000年時柯林頓差一點訪問平壤，雖然他2009年時也順利訪問北韓，但是那時柯林頓已經不是美國總統。

兩韓交界的板門店也是可能地點，因為川普4月份將與南韓總統文在寅會面，但是板門店缺乏大型場地與適當設施作為會面地點，而且川普大概也不想一個月之內前往同一個國家兩次。首爾跟濟州島也是一個選項，但是金正恩接受的可能性不高，而且金正恩要踏上南韓領土，南韓人民勢必強烈反對。

中國大陸的北京、瀋陽與長春也是選項，上述地點距離北韓邊境也不遠，但是考量到北韓與中國大陸關係在近幾年來惡化，北京也支持聯合國制裁北韓，讓平壤方面不相信北京，因此選在中國大陸舉辦川金會的可能性也不高。

位於俄羅斯遠東地區的海森崴成為最可能的選項，這裡距離北韓邊境只有100多英里，金正恩可以安全地搭乘飛機或私人火車前往。金正恩的父親金正日生前曾多次訪問海森崴，這裡對北韓金氏家族算是熟悉的地區。2000年北韓領導人金正日與南韓總統金大中會面，當時俄羅斯總統蒲亭也曾提議地點選在海森崴。

2012年時，海森崴也曾舉辦亞太經合會( APEC )領袖會議，因此維安上也沒問題，相信俄羅斯也會樂意提供場地讓東西方兩大狂人會面。

 

關鍵字金正恩海森崴首爾平壤川普
俄國試射十倍音速飛彈　美國沒在怕

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan