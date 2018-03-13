時代力量選宜蘭縣長？林郁容：一直有在準備

年底縣市長選舉在即，民進黨可能推出民進黨立委陳歐珀角逐宜蘭縣長，但黨內紛爭不斷，宜蘭縣議長陳文昌還到黨中央呼籲暫緩提名，羅東聖母醫院前院長陳永興表示，若民進黨無法突破困境，乾脆讓時代力量選縣長。對此，時代力量組織部主任林郁容今（13）日說，確實有一些還不錯的候選人在醞釀中，但還是要觀察民進黨的情況與後勢，他的確一直在準備。
時代力量黨中央今召開「宜蘭的希望，時代的力量」記者會，公布宜蘭的擬參選人，包括頭城鎮議員參選人林瑞文、宜蘭市第一選區市民代表參選人郭稟翰、蘇澳鎮聖愛里里長參選人黃忠志、宜蘭市議員參選人林正芳、羅東鎮議員參選人歐志銘。與會聲援的羅東聖母醫院前院長陳永興指出，希望民進黨突破困境，不然乾脆讓時代力量選縣長，「說不定時代力量找一位好的縣長候選人，可以守住宜蘭民主聖地。」
對此，林郁容回應，宜蘭縣以前從陳定南開始是一個「綠色的聖地」，沒想到執政久了，進步、民主的力量好像開始有點退潮的現象，「所以今年看起來令人非常憂心」。時代力量雖然和民進黨很多人是好朋友，但看到民進黨這種情況，也是心想時代力量是不是有什麼可以努力的地方。
林郁容坦言，時代力量並沒有排斥在宜蘭推薦適當的人選參選縣長，「到目前為止，這都是我們黨中央一貫的看法和做法」，至於是否馬上開始積極著手，尋找適當的參選人和徵詢人選，還需要觀察一段時間，等民進黨提名人選產生後，可以再看看，再來決定時代力量的動態。
時代力量祕書長陳惠敏說明，時代力量在宜蘭是全國第一個已經準備好、完整推出參選人的團隊，參選人涵蓋里長及三席縣議員，希望能在議會有黨團。無論最後出線的縣長是誰，時代力量會做更好的監督，但目前處理的都是議員層級，關於縣市長部分，都依照外界的情勢考慮中。至於是否推出縣長參選人，「並沒有什麼是不可能的」。