時代力量選宜蘭縣長？林郁容：一直有在準備

年底縣市長選舉在即，民進黨可能推出民進黨立委陳歐珀角逐宜蘭縣長，但黨內紛爭不斷，宜蘭縣議長陳文昌還到黨中央呼籲暫緩提名，羅東聖母醫院前院長陳永興表示，若民進黨無法突破困境，乾脆讓時代力量選縣長。對此，時代力量組織部主任林郁容今（13）日說，確實有一些還不錯的候選人在醞釀中，但還是要觀察民進黨的情況與後勢，他的確一直在準備。

時代力量黨中央今召開「宜蘭的希望，時代的力量」記者會，公布宜蘭的擬參選人，包括頭城鎮議員參選人林瑞文、宜蘭市第一選區市民代表參選人郭稟翰、蘇澳鎮聖愛里里長參選人黃忠志、宜蘭市議員參選人林正芳、羅東鎮議員參選人歐志銘。與會聲援的羅東聖母醫院前院長陳永興指出，希望民進黨突破困境，不然乾脆讓時代力量選縣長，「說不定時代力量找一位好的縣長候選人，可以守住宜蘭民主聖地。」